Мбаппе обошел Холанда и стал самым дорогим игроком мира после ЧМ-2022 по версии Transfermarkt. Теперь Килиана оценивают в 180 млн евро

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Килиан Мбаппе после ЧМ-2022 стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt.

Сайт повысил стоимость нападающего «ПСЖ» и сборной Франции до 180 млн евро. Благодаря этому Мбаппе обошел в списке самых дорогих игроков мира форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, которого Transfermarkt оценивает в 170 млн евро.

До ЧМ-2022 Мбаппе оценивали в 160 млн евро.

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 180 млн евро;

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 170 млн евро;

3. Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия) – 120 млн евро;

4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / Англия) – 110 млн евро (цена до ЧМ-2022 – 90 млн евро);

5. Фил Фоден («Манчестер Сити» / Англия) – 110 млн евро;

6. Педри («Барселона» / Испания) – 100 млн евро;

7. Джамал Мусиала («Бавария» / Германия) – 100 млн евро;

8. Букайо Сака («Арсенал» / Англия) – 100 млн евро (цена до ЧМ-2022 – 90 млн евро);

9. Федерико Вальверде («Реал» / Уругвай) – 100 млн евро;

10. Гави («Барселона» / Испания) – 90 млн евро.

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67 комментариев

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Эрик Оганезов
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Ответ Варлампий Варлампий
Что за бесовской дизайн? Сделайте кнопку вернуть старый
противник прогресса
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ẞADIM TM
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Ответ dedushka
а Месси на сколько подешевел, напишите, плз. и старый дизайн заодно верните
Месси старый, оценить его тяжело, потому что ПСЖ его свободным забрал
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ẞADIM TM
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Ответ Адилбек Туманшаев
Где Гвардиол?
После прохода Месси понизили до 40
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ẞADIM TM
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Ответ ColonelKurtz
Фоден не игрок, а бриллиант, такой молодой и такую зрелую игру показывает, следить за его движением - одно удовольствие. Если уж за Гриляжа 120 отвалили, то он точно стоит не меньше
Теперь Грильяж на банке маринуется...
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Флоренти́но Пéрес
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До сих пор помню африканцев на ЧМ перед обсёром:

Киян Мбупэ, nous avons le meilleur joueur Киян Мбупэ.
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Мансур Мадаев
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Ответ Давид Agabekyan
А у Барсы есть
Рычаги есть 😂
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Адилбек Туманшаев
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Где Гвардиол?
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bel01
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У Криштиану отрицательная стоимость, вероятно?
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Пенс
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рофлы с педрей и гавей зашли слишком далеко. Им такая цена, если только в российских рублях. Покорители ЛЕ и рабы Морокко.
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Илья Егоров
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Рейтинг неадекватен, прежде всего из-ха искусственно надутых британских ценников. Вся эта звездная молодежь абсолютно переоценена, включая даже и Холланда.
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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ Мельников Михаил
Это естественно. Но за такими бабками должен быть не только класс. Но и лидерская менталка. У Сака и Фодена с этим большие проблемы. С другой стороны 80% ценника Гави - его менталка. Но все эти рейтинги - полное безразличие к поклонению между Модричем и Гави. Каждый из этого списка ещё усраться должен, чтобы стать таким, как Хакими - все ещё молодым, но уже явно в топ-3 в мине в своем амплуа. Или таким, как Киммих - Ёзуа всего 27. На своей позиции он ещё лет семь-восемь может быть элитным игроком. Но его и близко нет в этом рейтинге. Молодых всегда переоценивают. Рискуют. Но чаще всего, это неоправданный риск.
Менталка может и позже появится. Модрич, Хави, Иньеста по моему основными не были в их возрасте
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bengalsckyzh
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Располневший Уэйн Руни, прав. Килиану нужно перейти в клуб АПЛ - в тот же "МЮ", и тогда ситуация с "Ballon d’Or", изменится.
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Илья Егоров
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Ответ Dave Chantel
Думаю, единственный клуб, который сейчас захочет тратить такую сумму на игрока, это ПСЖ, а Мбаппе уже там.
Любой из английских топов (да даже какой-нибудь Ньюкасл) готов был бы выложить и побольше, я думаю. Но Мбаппе туда и сам не захочет и ему просто не дадут уйти.
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Alexey Shmelev
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месси даже в десятке нет, но золотой мяч все равно ему придумали
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Мельников Михаил
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Ответ Денис Васильев
С Сака не согласен. В матче с Францией смотрелся самым опасным атакующим игроком. Цена за него адекватная, остальные - да, не стоят этих денег
Ерунда.
Менталка по прежнему нулевая. И решения в игре с этим связаны. И это его беда. По способностям, должен рвать. Нахальничать. А он скромничает.
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Зубы Дзюбы
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Так и не понимаю обоснованность ценника Фодена
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Федя Букин
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Как могут по цене быть примерно равными игрок сделавший хет-трик в финале ЧМ, считающийся некст-ваном и чел набивающий статку в клубе апл? Где всякие варди и ширеры были в топах 🤔
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jackson_07
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Думаю переход Мбаппе в Реал уже предрешен.
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Гоги^^^^
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Денис Васильев
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Ответ Мельников Михаил
После финала ЧМ, ничего удивительного. P.S. Вот эти ребята из списка самых дорогих - позор авторов списка: Фоден, Педри, Сака, Гави. Да и с Мусиалой и даже Билленгемом есть вопросы. Каки с Вальверде, впрочем. У этих ребят за плечами максимум полтора хороших сезона. Хороших. НЕ ТОПОВЫХ. То есть у Модрича и Жиру стата лучше этих молодых.
С Сака не согласен. В матче с Францией смотрелся самым опасным атакующим игроком. Цена за него адекватная, остальные - да, не стоят этих денег
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Мельников Михаил
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Старого Модрича и Жиру никуда не продашь. А эти молодые ребята вложение на перспективу. Клубам часто плевать на игру в сборных, им важнее, как в клубе проявляют себя футболисты
Это естественно.
Но за такими бабками должен быть не только класс. Но и лидерская менталка.
У Сака и Фодена с этим большие проблемы. С другой стороны 80% ценника Гави - его менталка.
Но все эти рейтинги - полное безразличие к поклонению между Модричем и Гави.
Каждый из этого списка ещё усраться должен, чтобы стать таким, как Хакими - все ещё молодым, но уже явно в топ-3 в мине в своем амплуа.
Или таким, как Киммих - Ёзуа всего 27. На своей позиции он ещё лет семь-восемь может быть элитным игроком. Но его и близко нет в этом рейтинге.

Молодых всегда переоценивают.
Рискуют. Но чаще всего, это неоправданный риск.
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Los Catrachos
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Ответ ISLAM DIROV
180 млн на 30 мая у Месси было , тогда ему было 30 в 2018
Да, действительно, 120 долго держалось, потом резко взлетело до 180. Не уследил за этим.
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Andrew Wryneck
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Ответ Arthurino
Это 265 562 Суторминых по актуальному курсу
Или примерно 10 000 укомплектованных Суторминами клубов
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ColonelKurtz
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Ответ Ivan Ivanych
Фоден педри и гави.... Если и стоят столько, то только в рублях.
Фоден не игрок, а бриллиант, такой молодой и такую зрелую игру показывает, следить за его движением - одно удовольствие. Если уж за Гриляжа 120 отвалили, то он точно стоит не меньше
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dedushka
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а Месси на сколько подешевел, напишите, плз.
и старый дизайн заодно верните
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