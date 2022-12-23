Мбаппе обошел Холанда и стал самым дорогим игроком мира после ЧМ-2022 по версии Transfermarkt. Теперь Килиана оценивают в 180 млн евро
Килиан Мбаппе после ЧМ-2022 стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt.
Сайт повысил стоимость нападающего «ПСЖ» и сборной Франции до 180 млн евро. Благодаря этому Мбаппе обошел в списке самых дорогих игроков мира форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, которого Transfermarkt оценивает в 170 млн евро.
До ЧМ-2022 Мбаппе оценивали в 160 млн евро.
Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 180 млн евро;
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 170 млн евро;
3. Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия) – 120 млн евро;
4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / Англия) – 110 млн евро (цена до ЧМ-2022 – 90 млн евро);
5. Фил Фоден («Манчестер Сити» / Англия) – 110 млн евро;
6. Педри («Барселона» / Испания) – 100 млн евро;
7. Джамал Мусиала («Бавария» / Германия) – 100 млн евро;
8. Букайо Сака («Арсенал» / Англия) – 100 млн евро (цена до ЧМ-2022 – 90 млн евро);
9. Федерико Вальверде («Реал» / Уругвай) – 100 млн евро;
Киян Мбупэ, nous avons le meilleur joueur Киян Мбупэ.
Менталка по прежнему нулевая. И решения в игре с этим связаны. И это его беда. По способностям, должен рвать. Нахальничать. А он скромничает.
Но за такими бабками должен быть не только класс. Но и лидерская менталка.
У Сака и Фодена с этим большие проблемы. С другой стороны 80% ценника Гави - его менталка.
Но все эти рейтинги - полное безразличие к поклонению между Модричем и Гави.
Каждый из этого списка ещё усраться должен, чтобы стать таким, как Хакими - все ещё молодым, но уже явно в топ-3 в мине в своем амплуа.
Или таким, как Киммих - Ёзуа всего 27. На своей позиции он ещё лет семь-восемь может быть элитным игроком. Но его и близко нет в этом рейтинге.
Молодых всегда переоценивают.
Рискуют. Но чаще всего, это неоправданный риск.
и старый дизайн заодно верните