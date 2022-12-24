Конгресс США принял закон о равной оплате для женщин и мужчин, представляющих страну на международных турнирах

В США утвердили равную оплату для спортсменов мужского и женского пола.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, обеспечивающий равную компенсацию для американских женщин, участвующих в международных соревнованиях.

Этот законодательный акт был принят в результате длительной борьбы женской футбольной команды США за то, чтобы ей платили столько же, сколько и мужской команде. Мужская и женская сборные по футболу договорились о равной оплате в мае.

Закон о равной оплате предполагает, что все спортсмены, представляющие США на международных соревнованиях, получат равную оплату и льготы в своем виде спорта независимо от пола. Он охватывает более 50 видов спорта. Олимпийский и паралимпийский комитеты США будут осуществлять надзор.

Сенат Конгресса США также единогласно поддержал законопроект. Теперь его должен подписать президент Штатов Джо Байден.

«Я хочу поблагодарить и , героинь, которые подали иск против федерации футбола США. Женский футбол возглавил движение после победы на чемпионате мира и дал всем понять, что женщины-спортсменки заслуживают равной оплаты», – сказала сенатор Мария Кантуэлл, соавтор законопроекта.

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