Конгресс США принял закон о равной оплате для женщин и мужчин, представляющих страну на международных турнирах

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В США утвердили равную оплату для спортсменов мужского и женского пола.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, обеспечивающий равную компенсацию для американских женщин, участвующих в международных соревнованиях.

Этот законодательный акт был принят в результате длительной борьбы женской футбольной команды США за то, чтобы ей платили столько же, сколько и мужской команде. Мужская и женская сборные по футболу договорились о равной оплате в мае.

Закон о равной оплате предполагает, что все спортсмены, представляющие США на международных соревнованиях, получат равную оплату и льготы в своем виде спорта независимо от пола. Он охватывает более 50 видов спорта. Олимпийский и паралимпийский комитеты США будут осуществлять надзор.

Сенат Конгресса США также единогласно поддержал законопроект. Теперь его должен подписать президент Штатов Джо Байден.

«Я хочу поблагодарить Меган Рапино и Алекс Морган, героинь, которые подали иск против федерации футбола США. Женский футбол возглавил движение после победы на чемпионате мира и дал всем понять, что женщины-спортсменки заслуживают равной оплаты», – сказала сенатор Мария Кантуэлл, соавтор законопроекта.

Половину призовых за ЧМ-2022 (5,8 млн долларов) мужская сборная США отдаст женской. Равноправие

Рапино о равной оплате в сборных США: «Мы пример для будущих поколений и спорта во всем мире. Деньги – способ общества показать нашу ценность»

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69 комментариев

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Telstar22
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Ответ Кеша
Ахахах . Красавчик . Я так не смог бы сказать .
Он просто свои фантазии извращённые раньше тебя озвучил))))
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FilinMD
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Ответ Julius Nwosu
Даже в Советах, такой "уравниловки" не было. А в очаге демократии и капитализма, пожалуйста...
С чем боролись, на то и напоролись, как говорится
Такой неокапитализм, перетекающий в коммунизм, крайне лево-авторитарного толка, нового пошива)
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Telstar22
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Ответ Lumberjack
Следующим законом надо еще принять за равную оплату для трансгендеров, потом для нигеров, потом для нигеров-лгбт и т.д. "А что тут думать? Взять все и поделить!"
С этим нужно в госдуру. Они такими законами командуют
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Slavnov
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вроде америкашки двумя руками за рыночные отношения,а тут принимают законы,которые двигают не рыночные отношения,ну как так то?сейчас наших позорных кастрюлек порвет,им сложно будет объяснить зп,людей кто и 20 процентов от суммы не зарабатывает
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Никита Филимонов
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Ответ Marduhai
Не слышно воплей зоологических антикоммунистов о том, что ведущая капиталистическая страна вынуждена на законодательном уровне применять УРАВНИЛОВКУ в спорте. Не говоря уже о том, что выплачиваемые премии за медали в США, Англии-Франции и др.странах - просто копейки по сравнению с Российскими суммами от Правительства, дополняемыми баблом от регионов и Премиум-БМВ и Ауди от щедрого В.В. Ну а квартиры , должности советников губернаторов и мэров и даже депутатство в Думе - это в порядке вещей при Вертикали.
А причем тут антикоммунисты? Ты вот эти торжества леваков на Западе воспринимаешь как победу идей Шарикова или что? Сможешь сформулировать свои мысли членораздельно?
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Telstar22
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Ответ Кеша
Ты хоть бы камеру закрыл на мониторе , а то смеемся в голос от тебя .
И что же ты интересно видишь? Вся лахта-то сбежалась?😁😁😁
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Lumberjack
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Следующим законом надо еще принять за равную оплату для трансгендеров, потом для нигеров, потом для нигеров-лгбт и т.д.
"А что тут думать? Взять все и поделить!"
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Кеша
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Ответ Slavnov
кремлеботы на тебя пописали и забыли
Ахахах . Красавчик . Я так не смог бы сказать .
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Кеша
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Ответ Telstar22
Никто и не сомневался, что ты все эти пороки вместе взятые. За 30 сребреников
Ты хоть бы камеру закрыл на мониторе , а то смеемся в голос от тебя .
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Telstar22
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Ответ Кеша
Никаких признаков . Ты тот самый представитель этого сообщества . Гы гы гы
Гыгыгыкай пока ещё)
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Slavnov
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Ответ Telstar22
Кремлеботы сейчас найдут в этой новости признаки ЛГБТ 😁
кремлеботы на тебя пописали и забыли
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Telstar22
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Ответ Кеша
Я ватник , кремлебот, Соловьев и Киселев в одном флаконе вижу тебя насквозь без рентгена .
Никто и не сомневался, что ты все эти пороки вместе взятые. За 30 сребреников
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Кеша
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Ответ Telstar22
Кремлеботы сейчас найдут в этой новости признаки ЛГБТ 😁
Никаких признаков . Ты тот самый представитель этого сообщества . Гы гы гы
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Telstar22
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Ответ Кеша
Угу . Где же ты смотришь статистику ципсошник ? В своей методичке ? Смешон ты . Хоть бы так откровенно не палился . Ну , ничего . Скоро будете историю учить в школах по российским учебникам . Бандероштадт будет ликвидирован . В этом сомнений нет.
Вполне себе официальная. Скорее всего, ты уже лезешь гуглить. Просто не публикуют, потому что противоречить будет пропагандистским бредням
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Кеша
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Ответ Telstar22
Кремлеботы сейчас найдут в этой новости признаки ЛГБТ 😁
Я ватник , кремлебот, Соловьев и Киселев в одном флаконе вижу тебя насквозь без рентгена .
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Telstar22
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Ответ Кеша
Угу . Где же ты смотришь статистику ципсошник ? В своей методичке ? Смешон ты . Хоть бы так откровенно не палился . Ну , ничего . Скоро будете историю учить в школах по российским учебникам . Бандероштадт будет ликвидирован . В этом сомнений нет.
Я правильно понимаю, что ты меня хохлом считаешь?
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Кеша
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Ответ Telstar22
Смотрю статистику, за войну старики, живущие в провинции любящие смотреть телевизор и без высшего образования. Молодежь с высшим которая не смотрит тв, войну и фюрера не поддерживает
Угу . Где же ты смотришь статистику ципсошник ? В своей методичке ? Смешон ты . Хоть бы так откровенно не палился . Ну , ничего . Скоро будете историю учить в школах по российским учебникам . Бандероштадт будет ликвидирован . В этом сомнений нет.
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Telstar22
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Ответ Кеша
Ждём европейских и северо- американских фигуристов в парном катании man and man на зимней олимпиаде . Хотят всю Планету извратить.
Баскова и киркорова ты уже дождался, поздравляю. На голубых огоньках каждый год тебе поют
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panteraX
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Социалистические Штаты Америки
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Telstar22
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Ответ Кеша
Приятно , что россияне постепенно прозревают сколько здесь бандеровской нечисти ползает сутками и из бывших республик Советского Союза табаки нежно «любящих» Россию.
Смотрю статистику, за войну старики, живущие в провинции любящие смотреть телевизор и без высшего образования. Молодежь с высшим которая не смотрит тв, войну и фюрера не поддерживает
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Катя Замолодчикова
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Девчонки урыли! Молодцы! 🙏💜🙏
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Telstar22
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Кремлеботы сейчас найдут в этой новости признаки ЛГБТ 😁
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Из Парижа с любовью
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Интересно а сколько Месси или Роналду платят что бы они играли за свои сборные?
На каком же высоком уровне женский футбол с США, что им платить еще надо за игры в сборной
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artpal
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В общем теперь мужская сборная США будет получать намного меньше, чем раньше, потому что ее уравняли с женской. Они ведь этого добивались, да?
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Радость Ди Мария
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Ответ Кеша
А при чем здесь Менделеев ? Понимаю , конечно , твою боль. Скоро будет Украинский федеральный округ , а пока целуй американский флаг перед сном . « Америка с нами» кричал полковник Мамчур в Бильбеке
Я вообще в момент написания не думал про войну.
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