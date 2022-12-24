Овечкин забил 801-й гол в НХЛ, догнав Хоу. До Гретцки – 93 шайбы

Капитан « » открыл счет в матче с «Виннипегом» (1:0, идет 2-й период).

Россиянин забросил 801-ю шайбу в регулярных чемпионатах и вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись с . Впереди только (894).

Овечкин прервал 4-матчевую безголевую серию.

Всего в 1310 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1449 (801+648) очков.

В 36 матчах текущего сезона форвард набрал 39 (21+18) баллов.