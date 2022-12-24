Овечкин забил 801-й гол в НХЛ, догнав Хоу. До Гретцки – 93 шайбы
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче с «Виннипегом» (1:0, идет 2-й период).
Россиянин забросил 801-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись с Горди Хоу. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
Овечкин прервал 4-матчевую безголевую серию.
Всего в 1310 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1449 (801+648) очков.
В 36 матчах текущего сезона форвард набрал 39 (21+18) баллов.
1. Голы — 801
2. Очки - 1450
3. Голы в равных составах-503 (Гретцки - 617, Хоу - 566, Ягр - 538).
4. Голы в большинстве -292 рекорд НХЛ 🔝
5. Голы в овертайме — 25, рекорд НХЛ🔝
6. Гостевые голы - 409. рекорд НХЛ 🔝
7. Победные голы — 124 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
8. Голы за один сезон — 65
9. Победные буллиты — 16
10. Броски — 6211 рекорд НХЛ 🔝
11. Перехваты — 731, Д.Бенн 32 года - 728.
12. Первый гол матча — 137 рекорд НХЛ 🔝
13. Голы в пустые — 53 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки).
14. Очки в пустые - 66. Брэд Маршан - 59 (Гретцки - 85, Кросби - 67, Уилер - 66).
Что можно брать до 2026?
1. Очки в равных составах; Джонни Бьюсик — 922, Ови - 899 (хотелось бы 1000 - станет 9 кто достиг этой отметки).
2. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 543
Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 648
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 251
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 251
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 114
5. Хиты; Мэтт Мартин - 3508. Ови - 3376
ХАХАХА
Зачем они в этом красном непонятном играют?)
если только по количеству забитых шайб …
Осталось 199 и 10.
И забил первый гол своей 9-й сотни!!!