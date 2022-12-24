Овечкин забил 801-й гол в НХЛ, догнав Хоу. До Гретцки – 93 шайбы

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче с «Виннипегом» (1:0, идет 2-й период).

Россиянин забросил 801-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись с Горди Хоу. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

Овечкин прервал 4-матчевую безголевую серию.

Всего в 1310 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1449 (801+648) очков.

В 36 матчах текущего сезона форвард набрал 39 (21+18) баллов.

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47 комментариев

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Suomi1981
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Основные рекорды LW (регулярный сезон), которые уже принадлежат Ови:

1. Голы — 801
2. Очки - 1450
3. Голы в равных составах-503 (Гретцки - 617, Хоу - 566, Ягр - 538).
4. Голы в большинстве -292 рекорд НХЛ 🔝
5. Голы в овертайме — 25, рекорд НХЛ🔝
6. Гостевые голы - 409. рекорд НХЛ 🔝
7. Победные голы — 124 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
8. Голы за один сезон — 65
9. Победные буллиты — 16
10. Броски — 6211 рекорд НХЛ 🔝
11. Перехваты — 731, Д.Бенн 32 года - 728.
12. Первый гол матча — 137 рекорд НХЛ 🔝
13. Голы в пустые — 53 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки).
14. Очки в пустые - 66. Брэд Маршан - 59 (Гретцки - 85, Кросби - 67, Уилер - 66).

Что можно брать до 2026?
1. Очки в равных составах; Джонни Бьюсик — 922, Ови - 899 (хотелось бы 1000 - станет 9 кто достиг этой отметки).
2. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 543

Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 648
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 251
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 251
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 114
5. Хиты; Мэтт Мартин - 3508. Ови - 3376
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Breadman
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Ответ За Валенсию с 1999
Великая овца Таким и будет До тех же Кросби и Малкина - как до луны пешком Есть только один критерий - титулы. Навечно однократный обладатель КС (спасибо Кузнецову). По интеллекту до того же Малкина, а также Панарина, Дацюка, Капризова - как до Китая раком
Ты как сюда заплыла медуза? 🤡
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cgwskfbrgv
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Ответ Olga Litvinchuk
Я может не по теме, но ахренеть какая крутая форма была у Вашингтона! Зачем они в этом красном непонятном играют?)
Форму надо постоянно менять, что бы продавалась
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paha
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Ответ ovcov8
Малолетки заполонили ветку-(
Сказал чел у которого каждую неделю новый аккаунт , и с каждого акка сообщения только про Овечкина

ХАХАХА
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Olga Litvinchuk
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Я может не по теме, но ахренеть какая крутая форма была у Вашингтона!
Зачем они в этом красном непонятном играют?)
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ovcov8
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Еще и левый ассист приписали-)
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ovcov8
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Малолетки заполонили ветку-(
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ovcov8
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Ответ KirGre
Величайший
До Величайшего , как до Луны пешком
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Анатолий Ярына
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Ответ За Валенсию с 1999
Великая овца Таким и будет До тех же Кросби и Малкина - как до луны пешком Есть только один критерий - титулы. Навечно однократный обладатель КС (спасибо Кузнецову). По интеллекту до того же Малкина, а также Панарина, Дацюка, Капризова - как до Китая раком
Никто и ничто, не подавись желчью...
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ovcov8
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Ответ За Валенсию с 1999
Великая овца Таким и будет До тех же Кросби и Малкина - как до луны пешком Есть только один критерий - титулы. Навечно однократный обладатель КС (спасибо Кузнецову). По интеллекту до того же Малкина, а также Панарина, Дацюка, Капризова - как до Китая раком
Не подрывай у них тут-)
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Ми Ша
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«Догоним и перегоним Америку!»,
если только по количеству забитых шайб …
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ovcov8
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Ответ Анатолий Ярына
Саша, поздравляю!..С уважением из Кишинёва!.. Продолжай!..
Саша тебя услышал-) Он же постоянно форум этот читает-)))))
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Анатолий Ярына
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Саша, поздравляю!..С уважением из Кишинёва!.. Продолжай!..
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Роман
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Ответ KirGre
Величайший
Ну, нет. Рекорд пусть бьёт, но не величайший.
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ni
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Есть 801 и 166.
Осталось 199 и 10.
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Роман
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Ответ Yurij Zhemchuzhnikov
Теперь без вариантов . Сколько бы не потребовалось времени , назад дороги нет .
А её и не было. Дорогу осилит идущий
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Роман
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Ответ За Валенсию с 1999
Великая овца Таким и будет До тех же Кросби и Малкина - как до луны пешком Есть только один критерий - титулы. Навечно однократный обладатель КС (спасибо Кузнецову). По интеллекту до того же Малкина, а также Панарина, Дацюка, Капризова - как до Китая раком
Извини, но ты тупой. Ты хотя бы других в пример ставил.
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Крис Лоуренс
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Ответ За Валенсию с 1999
Великая овца Таким и будет До тех же Кросби и Малкина - как до луны пешком Есть только один критерий - титулы. Навечно однократный обладатель КС (спасибо Кузнецову). По интеллекту до того же Малкина, а также Панарина, Дацюка, Капризова - как до Китая раком
Э как тебя корежит
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Роман
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Саня великий.
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smiakishev
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У Грецки на эти 93 шайбы ушло 372 матча
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avex
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Саня всего лишь второй, кто побил рекорд Хоу!
И забил первый гол своей 9-й сотни!!!
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Bulat89
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Пошел обратный отсчет!
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argentinakomandamraz
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Анриал
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kupezz
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801 шайба это же с ума сойти, космос какой-то)
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rosg63
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Размочил все таки девятую сотню.) И слава Богу , что не в пустые.) Красиво. И оригинально не из офиса.))
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