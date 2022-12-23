Петицию с требованием переиграть финал ЧМ-2022 подписали более 200 тысяч человек во Франции: «Продажное судейство»
Во Франции требуют переиграть финал ЧМ-2022.
Петиция появилась на французской платформе Mesopinions, на момент написания новости ее подписали уже 207 тысяч человек.
«Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на Мбаппе при 2-м голе [Аргентины]!» – пишет автор петиции.
Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина по пенальти обыграла Францию. Основное время завершилось 2:2, еще по голу команды забили в овертайме.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе Шимоном Марчиняком.
Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси
Хотя переигрывания имели место. К примеру 1958 год. Англия против СССР. Многие считают, что изумительная дополнительная игра с англичанами, сказалось на физике советских игроков и они уступиле в играх навылет.
В 1 пенальти Отаменди хватал игрока за пределами штрафной.
Во 2 у француза была рука перед пенальти.
Прошу подписать петицию и сделать счёт 3-1 в пользу аргов.
некоторые аргентинцы вели себя отвратительно после матча, а этой петиции грош цена.
По сути виноваты игроки сборной Франции, которые играли ниже плинтуса большую часть времени. Не припоминаю такого в финалах ЧМ, но эти умудрились. Какая мотивация нужна?
Даже при таких раскладах могли выиграть финал с отстойной игрой в четвертьфинале, в полуфинале, а в финале могли зацепить золото.
Одно из лучших поколений играет в УГ и это больше печалит, нежели поражение.