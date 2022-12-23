Петицию с требованием переиграть финал ЧМ-2022 подписали более 200 тысяч человек во Франции: «Продажное судейство»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу судьи болельщики ЧМ-2022 Шимон Марчиняк Футбол

Во Франции требуют переиграть финал ЧМ-2022.

Петиция появилась на французской платформе Mesopinions, на момент написания новости ее подписали уже 207 тысяч человек.

«Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на Мбаппе при 2-м голе [Аргентины]!» – пишет автор петиции.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина по пенальти обыграла Францию. Основное время завершилось 2:2, еще по голу команды забили в овертайме.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе Шимоном Марчиняком.

Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси  

 

91 комментарий

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Толя Писарев
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Ответ werowolf-gears
Где они липовые были? Самому не смешно писать такую чушь
Ну по факту второй пеналь не должны были ставить, игрок Франции перед этим рукой сыграл на Мбаппе
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Men77
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Ответ Alex Khakhanoff
Пусть аргентинские мрази подавятся левым кубком, Франция еще не раз его выиграет. Величайший аутист-пенальтист всех времен и народов взял таки КЧМ левыми пенальти. Дальше он свалит вместе со своей толпой инстаграмщиков и надеюсь больше не будет таких идиотских турниров, а нет так и крен с ними, в жизни кроме футбола миллион интересных вещей..
Ахахаха, огнетушитель в студию!
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usman703
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На порывах эмоций...
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usman703
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Ответ DanielCarvalho
Хватит вводить людей в заблуждение https://regnum-ru.turbopages.org/turbo/regnum.ru/s/news/2446167.html
Это рофл-паста, расслабься
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waleri
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Аргентина играла на победу с первых минут матча, а вот Нидерланды с Францией ждали у моря погоды, забегав когда задница начинала гореть. В экстра таймах вместо дожимания на кураже аргов Оранье и Франки откровенно тянули до серии пенальти, ну и дотянули на свои головы... Так что все вопросы к Дешаму и игрокам.
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Alex Khakhanoff
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Пусть аргентинские мрази подавятся левым кубком, Франция еще не раз его выиграет. Величайший аутист-пенальтист всех времен и народов взял таки КЧМ левыми пенальти. Дальше он свалит вместе со своей толпой инстаграмщиков и надеюсь больше не будет таких идиотских турниров, а нет так и крен с ними, в жизни кроме футбола миллион интересных вещей..
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Boris Litvak
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Ну просто любители махать руками после драки.
Хотя переигрывания имели место. К примеру 1958 год. Англия против СССР. Многие считают, что изумительная дополнительная игра с англичанами, сказалось на физике советских игроков и они уступиле в играх навылет.
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Игорь Миронович
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Ответ Nikita Panin
На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗️⚽️ РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНОРМАЦИЮ❗️⚽️ МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗️⚽️ Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства... 07.07.2018 состоялся матч четверть финала ЧМ-2018 между Россией и Хорватией. Автор второго гола сборной Хорватии Защитник Домагой Вида получил ПЕРВУЮ жёлтую карточку, сняв на 101-й минуте футболку и сразу же на 103-й получил вторую жёлтую карточку, сделав наглый подкат исподтишка игроку сборной России Роману Зобнину. Всё нормально, скажите вы, но нет! Игрок не получил красную карточку и не был удален с поля! Сборной Хорватии должны засчитать ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ, т.к. Вида продолжил играть, у сборной Хорватии должно было произойти удаление игрока, из-за чего на поле должны были играть 10 игроков, но они играли полным составом, Вида - автор гола в серии пенальти. Максимально распространяйте эту информацию! Судьба сборной России в ваших руках! Если информация дойдёт до призидента FIFA, то Хорватию снимут с ЧМ-2018, а в 1/2 выйдет именно Россия
Не кури, Никита, - тебя глючит !
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Олег Брындин
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Что за бред?
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Sery17
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🤣🤣🤣🤣🤦🤦😂🙉😂😂
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Анатолий Дмитриевич
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Ответ Boris Litvak
А вот это точно. Два явных оффсайда. Сегодня VAR камня на камне не оставила бы от тех оффсайдов.
Там ни на одном повторе не видно, был офсайд или нет. Там что ВАР принял бы сторону судьи)
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lerno
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Хочу представить что Жиру мог стать двухкратным ЧМ....представили ???? И как....???
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krupin82
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200 тысяч неадекватов
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Lindeman
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Ответ Nikita Panin
На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗️⚽️ РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНОРМАЦИЮ❗️⚽️ МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗️⚽️ Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства... 07.07.2018 состоялся матч четверть финала ЧМ-2018 между Россией и Хорватией. Автор второго гола сборной Хорватии Защитник Домагой Вида получил ПЕРВУЮ жёлтую карточку, сняв на 101-й минуте футболку и сразу же на 103-й получил вторую жёлтую карточку, сделав наглый подкат исподтишка игроку сборной России Роману Зобнину. Всё нормально, скажите вы, но нет! Игрок не получил красную карточку и не был удален с поля! Сборной Хорватии должны засчитать ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ, т.к. Вида продолжил играть, у сборной Хорватии должно было произойти удаление игрока, из-за чего на поле должны были играть 10 игроков, но они играли полным составом, Вида - автор гола в серии пенальти. Максимально распространяйте эту информацию! Судьба сборной России в ваших руках! Если информация дойдёт до призидента FIFA, то Хорватию снимут с ЧМ-2018, а в 1/2 выйдет именно Россия
А ещё отменят гол Марадоны забитый рукой, пересмотрят матч Италия - Южная Корея в 2002, в 2006 отменят пенальти в матче Италия - Австралия и т.п. и т.д.
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дмитрий смагин
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переиграть матч ссср аргентина 1990 года.
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Boris Litvak
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Ответ утка васин
Лучше Бельгия-СССР
А вот это точно. Два явных оффсайда. Сегодня VAR камня на камне не оставила бы от тех оффсайдов.
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Jordan95
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Судейство было продажным. Судья тащил французов как мог.
В 1 пенальти Отаменди хватал игрока за пределами штрафной.
Во 2 у француза была рука перед пенальти.

Прошу подписать петицию и сделать счёт 3-1 в пользу аргов.
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Мохнатый55
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Слишком мало пенальти было назначено в ворота Аргентины.
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Tybalt
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нужно уметь достойно принимать поражение и достойно праздновать победу.
некоторые аргентинцы вели себя отвратительно после матча, а этой петиции грош цена.
По сути виноваты игроки сборной Франции, которые играли ниже плинтуса большую часть времени. Не припоминаю такого в финалах ЧМ, но эти умудрились. Какая мотивация нужна?
Даже при таких раскладах могли выиграть финал с отстойной игрой в четвертьфинале, в полуфинале, а в финале могли зацепить золото.
Одно из лучших поколений играет в УГ и это больше печалит, нежели поражение.
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Recreated
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Не умеет Франция проигрывать, стыдно! А подписчиков можете хоть миллиард собирать, никто ничего переигрывать никогда не будет!
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Назар Игорь
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При всей антипатии к полякам надо признать - судейство польского арбитра было вполне объективным и грамотным.
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Дим Димыч
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Про гнома стали забывать очень быстро и тут на тебе,все опять 🤣🤣🤣
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Судья и вправду продажный, не увидел игру рукой Упамекано, что позволило сравнять счет с 3:2 на 3:3
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ QWertY
Требую переиграть все матчи ЧМ, и чтобы в составе каждой из них числился Кришти. Может тогда он сможет выиграть кубок))
Лишь очередной раз уйдёт в слезах и соплях со стадиона.
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Василий Смолин
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Всегда когда хочу засудить кого-то, даю им пробить два спорных пеналя
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