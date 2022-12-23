Петицию с требованием переиграть финал ЧМ-2022 подписали более 200 тысяч человек во Франции: «Продажное судейство»

Во Франции требуют переиграть финал ЧМ-2022.

Петиция появилась на французской платформе Mesopinions, на момент написания новости ее подписали уже 207 тысяч человек.

«Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на Мбаппе при 2-м голе [Аргентины]!» – пишет автор петиции.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина по пенальти обыграла Францию. Основное время завершилось 2:2, еще по голу команды забили в овертайме.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе .

Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси