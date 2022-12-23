Эмилиано Мартинес о Тчуамени, который не забил пенальти в серии: «Знал, что мальчик занервничает. Он облажался»

высказался об , который не забил пенальти в финале ЧМ.

Полузащитник « », как и Кингсли Коман, не реализовал пенальти в серии – удар вингера «Баварии» отбил Мартинес, а Тчуамени пробил мимо ворот. Аргентина выиграла серию пенальти у Франции со счетом 4:2 и стала чемпионом мира.

После победы на голкипер « » приехал в родной город Мар дель Плата. Там его встречали сотни болельщиков.

Разговаривая с ними, Мартинес высказался о Тчуамени так: «Я знал, что мальчик занервничает. Я пытался переиграть его ментально, и он пробил мимо. Он облажался».

Отметим, что перед ударом Тчуамени вратарь забрал мяч и ушел с ним в руках к воротам. Судья Шимон Марчиняк и игрок сборной Франции ждали, когда Мартинес отдаст мяч, а голкипер выбросил его на угол штрафной, вынудив Орельена идти за ним.

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