Рекорд Месси в инстаграме, Роналду не уйдет из сборной Португалии, Щербакова станет ведущей «Новогодней ночи» на Первом канале

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1. Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы чемпионат мира по футболу проходил раз в три года. Изменения возможны после 2030-го.

2. Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ-2022 поставил новый рекорд по лайкам – 56+ млн. Он обошел фото куриного яйца из 2019-го. А еще Лео выложил фото с Кубком мира в кровати.

3. Роналду ждут в «Аль-Насре» к концу декабря. Криштиану подпишет контракт до 2025-го на 200 млн евро в год. 37-летний форвард не намерен завершать карьеру в сборной Португалии, выступление на ЧМ-2026 может стать его целью.

4. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», Малкин забил 11-й гол в сезоне. Он набрал 1179-е очко в карьере, разделив с Федоровым 2-е место в истории среди россиян.

«Тампа» уступила «Торонто», единственную шайбу у «молний» забросил Наместников. «Каролина» была сильнее «Нью-Джерси», Кочетков отразил 37 бросков из 38. Все результаты дня – здесь

5. В Аргентине прошел чемпионский парад сборной по случаю победы на ЧМ в Катаре. Около 4 млн человек вышли на улицы. Месси и другие игроки чуть не наткнулись на провода, сидя на крыше автобуса. Несколько фанатов забрались на вершину 68-метрового обелиска в Буэнос-Айресе. В какой-то момент футболисты улетели на вертолете, автобус остановили из-за большого скопления людей. Кстати, сборная Марокко устроила свой парад после 4-го места на ЧМ-2022.

6. Мальцев выиграл коньковую гонку с раздельным стартом на 30 км на этапе Кубка России по лыжным гонкам, Червоткин – 2-й, Большунов – 3-й. Непряева победила в «разделке» на 15 км у женщин, Прокофьева – 2-я, Истомина – 3-я.

7. НБА. «Нью-Йорк» разгромил «Голден Стэйт» с разницей «+38» и другие результаты

8. Неспокойно вокруг сборной Франции. Говорят, Гризманн и Льорис были рады, что Бензема пропустит ЧМ-2022, они никогда не принимали его возвращение. А близкие Карима считают, что его довели до травмы в сборной Франции, неверно распределяя нагрузку.

Игроки Франции считают, что Павар сливал сведения из раздевалки журналистам, атмосфера в раздевалке была токсичной из-за защитника. Коман и Тчуамени подверглись расизму из-за незабитых пенальти в финале ЧМ, Федерация футбола Франции подаст жалобу.

9. «Динамо» обыграло «Спартак» (5:2) в единственном матче дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

10. Щербакова станет ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале вместе с Гузеевой, Пельшем, Авериным и Галыгиным. Трусова и «Матч ТВ» заключили соглашение о сотрудничестве.

11. «Локомотив» отдал защитника Тина Едвая в аренду «Аль-Айну» из ОАЭ с правом выкупа.

12. Джокович проиграл Звереву на командном выставочном турнире в Дубае, Соболенко – Рыбакиной, Павлюченкова провела первый матч с мая.

13. Щербакова, Большунов, Позднякова и Рылов – лучшие спортсмены Олимпийских игр в Пекине и Токио по версии ОКР. Бородавко обошел Тутберидзе в споре за звание лучшего тренера Пекина, Покровская – лучшая в Токио.

14. Станислав Поздняков переизбран на должность президента Олимпийского комитета России. Владислав Третьяк вошел в состав исполкома ОКР.

15. Олимпийский комитет США предложил изучить вопрос о создании отдельных категорий с участием трансгендерных спортсменов.

16. ФИА запретила гонщикам «Формулы-1» и другим участникам соревнований под эгидой федерации делать политические заявления.

Цитаты дня:

Винер о возможном недопуске России к Олимпийским играм: «Придумаем со странами БРИКС, ШОС свою Олимпиаду. Можно сделать Азиатские игры»

Гендиректор «Шахтера»: «ФИФА – откровенно пророссийская организация. Насколько предвзято они относятся к Украине – мы видим»

«Мне жаль Роналду. Он один из трех лучших игроков в истории и заслужил другое завершение карьеры». Бернардески о Криштиану

Овечкин о победе Месси на ЧМ: «Это мой любимый футболист, все знают. Он наконец-то осуществил свою мечту»

Дмитрий Губерниев: «Россия – европейская страна. Ни в какую азиатскую лигу мы переходить не будем»

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