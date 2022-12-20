Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата состоятся 5 матчей.

« » попытается продлить серию из 7 побед во встрече с действующим чемпионом «Голден Стэйт». В борьбе за лидерство в Западной конференции « » сойдется с « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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