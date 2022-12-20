НБА. «Нью-Йорк» - «Голден Стэйт», «Денвер» сойдется с «Мемфисом» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 5 матчей.
«Нью-Йорк» попытается продлить серию из 7 побед во встрече с действующим чемпионом «Голден Стэйт». В борьбе за лидерство в Западной конференции «Денвер» сойдется с «Мемфисом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 21 декабря, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 21 декабря, 06.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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