Сборная Марокко устроила парад после 4-го места на ЧМ-2022. В столице собрались десятки тысяч людей
В Марокко ярко встретили сборную после успешного выступления на ЧМ-2022.
Марокканцы в Катаре стали первой африканской и арабской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. В итоге команда заняла четвертое место, уступив сперва Франции (0:2), а затем Хорватии в матче за бронзу (1:2).
Сегодня в Рабате, столице Марокко, футболисты сборной Марокко и тренерский штаб во главе с Валидом Реграги проехали по улицам города на открытом автобусе и поприветствовали десятки тысяч собравшихся людей.
Фото: REUTERS
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