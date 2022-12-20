Сборная Марокко устроила парад после 4-го места на ЧМ-2022. В столице собрались десятки тысяч людей

В Марокко ярко встретили сборную после успешного выступления на .

Марокканцы в Катаре стали первой африканской и арабской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. В итоге команда заняла четвертое место, уступив сперва Франции (0:2), а затем Хорватии в матче за бронзу (1:2).

Сегодня в Рабате, столице Марокко, футболисты сборной Марокко и тренерский штаб во главе с проехали по улицам города на открытом автобусе и поприветствовали десятки тысяч собравшихся людей.

Фото: REUTERS

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