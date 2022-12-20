Щербакова станет ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале вместе с Гузеевой, Пельшем, Авериным и Галыгиным

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступит в роли ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале.

Об этом сообщает «Комсомольская правда». Соведущими программы станут Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин и другие.

Ранее Щербакова опубликовала фото со съемок.

Новогоднее шоу на Первом канале начнется 31 декабря в 22:22 по московскому времени и завершится ночью 1 января.

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