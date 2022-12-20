Около 4 млн человек праздновали победу Аргентины на улицах Буэнос-Айреса. Морган написал: «Остальные 11 млн остались дома, потому что, как и я, считают Марадону аргентинским 🐐?»
Пирс Морган критически отреагировал на пост о праздновании победы Аргентины на ЧМ-2022.
В день, объявленный выходным, около 4 миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать победу своей сборной на турнире.
Телеведущий, взявший резонансное интервью у Криштиану Роналду, отреагировал на пост об этом в твиттере.
«И? Население города составляет 15 миллионов человек. Остальные 11 миллионов остались дома, потому что, как и я, думают, что Марадона все еще аргентинский 🐐?» – написал Морган.
Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры GOAT (Greatest of all time – величайший игрок всех времен – прим.).
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