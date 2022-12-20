Около 4 млн человек праздновали победу Аргентины на улицах Буэнос-Айреса. Морган написал: «Остальные 11 млн остались дома, потому что, как и я, считают Марадону аргентинским 🐐?»

Пирс Морган критически отреагировал на пост о праздновании победы на .

В день, объявленный выходным, около 4 миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать победу своей сборной на турнире.

Телеведущий, взявший резонансное интервью у Криштиану Роналду, отреагировал на пост об этом в твиттере.

«И? Население города составляет 15 миллионов человек. Остальные 11 миллионов остались дома, потому что, как и я, думают, что Марадона все еще аргентинский 🐐?» – написал Морган.

Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры GOAT (Greatest of all time – величайший игрок всех времен – прим.).

Пирс Морган: «Марадона – величайший аргентинец в истории футбола. Месси даже тут не лучший»

Пирс Морган: «Вопрос о лучшем в истории закрыт, я согласен. Это Роналду»

«Франция победит 3:1. Мбаппе забьет дважды, а Месси будет плакать». Морган о финале ЧМ