не намерен уходить из сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026.

Как пишет Marca, нападающий не планирует завершать карьеру в сборной. Его окружение указывает на то, что возможной целью Роналду является выступление на ЧМ-2026.

Отмечается, что неудача Португалии на стала для Роналду сильным ударом. Сейчас у него непростой период, он пытается принять этот результат. Еще более болезненным для Криштиану вылет на стадии 1/4 финала стал после победы на турнире Аргентины, за которую выступает Лионель Месси.

На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что Роналду перейдет в «Аль-Наср». Форварда ждут в саудовском клубе к концу декабря.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

«41 год – расцвет жизни». Сестра Роналду намекнула, что Криштиану сыграет на ЧМ-2026