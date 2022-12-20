Чемпионский парад Аргентины проходит в Буэнос-Айресе

В центре Буэнос-Айреса проходит чемпионский парад с участием сборной Аргентины.

Футболисты сборной Аргентины прилетели в Буэнос-Айрес. Им потребовалось около часа, чтобы проехать три километра от аэропорта до места начала парада, пишет TyC Sports.

Игроки едут на автобусе с Кубком мира по центральным улицам столицы Аргентины.

Сегодняшний день, напомним, объявлен в Аргентине выходным.

Фото: REUTERS/Mariana Nedelcu, twitter.com/Argentina

Мечта Аргентины сбылась. Я почувствовал это в Буэнос-Айресе