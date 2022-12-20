Чемпионский парад Аргентины проходит в Буэнос-Айресе
В центре Буэнос-Айреса проходит чемпионский парад с участием сборной Аргентины.
Футболисты сборной Аргентины прилетели в Буэнос-Айрес. Им потребовалось около часа, чтобы проехать три километра от аэропорта до места начала парада, пишет TyC Sports.
Игроки едут на автобусе с Кубком мира по центральным улицам столицы Аргентины.
Сегодняшний день, напомним, объявлен в Аргентине выходным.
Фото: REUTERS/Mariana Nedelcu, twitter.com/Argentina
Комментарии