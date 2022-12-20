Александра Трусова и «Матч ТВ» заключили соглашение о сотрудничестве

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова и телеканал «Матч ТВ» заключили соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщается на сайте «Матч ТВ». Ожидается, что Трусова будет участвовать в различных проектах телеканала.

«Александра, безусловно, одна из главных звезд фигурного катания в нашей стране. Амбиции, энергия, страсть, молодость – все это заставляет следить за ней и ее жизнью, ее потрясающими прокатами.

Мы рады, что она теперь в нашей команде – у нас много планов, которые мы хотим реализовать в рамках достигнутых договоренностей.

Будем болеть за нее на чемпионате страны, который стартует через несколько дней в Красноярске!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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