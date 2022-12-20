Третьяк вошел в состав исполкома ОКР: «Прикладываем усилия для вовлечения жителей в спорт, чтобы они были патриотами, готовыми защищать интересы России там, где потребуется»
Владислав Третьяк избран в состав исполкома Олимпийского комитета России.
«Благодарю Олимпийский комитет России и Олимпийское собрание за доверие.
Для меня огромная честь работать в составе Исполкома, работать на благо российского олимпийского движения и всего отечественного спорта. Россия – спортивная держава.
Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы вовлекать жителей нашей страны в спорт, чтобы наши соотечественники укрепляли здоровье, были патриотами, готовыми защищать честь и интересы России там, где потребуется.
У нас огромный опыт в подготовке олимпийских чемпионов, чемпионов мира, спортсменов, прославляющих наше отечество.
Мы всегда нацелены на сотрудничество, на взаимодействие – ведь задачи по достижению больших побед требуют консолидации усилий, дружного и энергичного труда на всех важнейших направлениях.
Рад трудиться в команде единомышленников, делать общее дело вместе с соратниками по исполкому», – сказал президент Федерации хоккея России.
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