Третьяк вошел в состав исполкома ОКР: «Прикладываем усилия для вовлечения жителей в спорт, чтобы они были патриотами, готовыми защищать интересы России там, где потребуется»

избран в состав исполкома Олимпийского комитета России.

«Благодарю Олимпийский комитет России и Олимпийское собрание за доверие.

Для меня огромная честь работать в составе Исполкома, работать на благо российского олимпийского движения и всего отечественного спорта. Россия – спортивная держава.

Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы вовлекать жителей нашей страны в спорт, чтобы наши соотечественники укрепляли здоровье, были патриотами, готовыми защищать честь и интересы России там, где потребуется.

У нас огромный опыт в подготовке олимпийских чемпионов, чемпионов мира, спортсменов, прославляющих наше отечество.

Мы всегда нацелены на сотрудничество, на взаимодействие – ведь задачи по достижению больших побед требуют консолидации усилий, дружного и энергичного труда на всех важнейших направлениях.

Рад трудиться в команде единомышленников, делать общее дело вместе с соратниками по исполкому», – сказал президент .