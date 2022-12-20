Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ поставил новый рекорд по лайкам – 56+ млн. Он обошел фото куриного яйца из 2019-го

Пост Лионеля Месси после победы на ЧМ побил рекорд по лайкам в истории инстаграма.

На момент публикации новости у публикации капитана сборной Аргентины, посвященной победе на чемпионате мира, почти 56,3 млн лайков.

Публикация Месси побила рекорд фотографии куриного яйца, опубликованной в январе 2019 года с подписью: «Давайте установим мировой рекорд вместе и получим самый понравившийся пост в инстаграме». У нее чуть более 56 млн лайков.

Вчера пост Месси побил рекорд по лайкам среди спортсменов. Он принадлежал фотографии с рекламой Louis Vuitton, которую опубликовал около месяца назад. На фото изображены Месси и Роналду за шахматной партией. На той публикации чуть менее 42 млн лайков.