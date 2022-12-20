Дубай. Командный выставочный турнир. Джокович сыграет со Зверевым, Соболенко – с Рыбакиной
Новак Джокович сыграет с Александром Зверевым на командном выставочном турнире в Дубае.
Состав команды Eagles: Ник Кириос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску, Андреас Сеппи.
Falcons: Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров, Паула Бадоса.
Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт.
Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.
World Tennis League
Дубай, ОАЭ
19 – 24 декабря 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Falcons – Hawks
Григор Димитров/ Паула Бадоса (Болгария/Испания) – Доминик Тим/ Анетт Контавейт (Австрия/Эстония)
Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан)
Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия)
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