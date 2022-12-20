Дубай. Командный выставочный турнир. Джокович сыграет со Зверевым, Соболенко – с Рыбакиной

Новак Джокович сыграет с Александром Зверевым на командном выставочном турнире в Дубае.

Состав команды Eagles: Ник Кириос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску, Андреас Сеппи.

Falcons: Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров, Паула Бадоса.

Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт.

Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.

World Tennis League

Дубай, ОАЭ

19 – 24 декабря 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Falcons – Hawks

Григор Димитров/ Паула Бадоса (Болгария/Испания) – Доминик Тим/ Анетт Контавейт (Австрия/Эстония)

Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан)

Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия)