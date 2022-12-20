ФИА запретила пилотам «Ф-1» делать несогласованные политические заявления

запретила гонщикам «Формулы-1» и другим участникам соревнований под эгидой федерации делать политические заявления.

Подобное ограничение появилось в обновленной версии Международного спортивного кодекса.

Отныне участникам запрещается делать заявления или давать комментарии на политические, религиозные или личные темы, если это противоречит общему принципу соблюдения нейтралитета, провозглашенному в уставе ФИА.

Исключения будут делаться только в том случае, если акция или заявление будет заранее согласовано с ФИА.

«Себ воодушевил письмом, когда я считал свою работу незначимой». Пилоты «Ф-1» прощаются с Феттелем