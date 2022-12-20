Несколько фанатов забрались на вершину 68-метрового обелиска в Буэнос-Айресе во время празднования победы Аргентины на ЧМ

В Аргентине болельщики забрались на 68-метровый обелиск, празднуя победу на .

После победы сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 тысячи людей в Буэнос-Айресе вышли на улицы, чтобы отпраздновать триумф.

Несколько человек забрались на вершину обелиска на центральной площади города, высота которого составляет около 68 метров.

«С ума сойти, жуткое зрелище! В этом нет никакого смысла... Должно быть, он [фанат] привязан, я верю, что так и есть», – прокомментировал репортер, освещавший празднования для телеканала C5N.

Обелиск был построен в мае 1936 года в ознаменование 400-й годовщины основания города. Он находится в центре Площади Республики, в том месте, где впервые в городе был вывешен аргентинский флаг, на пересечении проспекта 9 июля и проспекта Авениды Корриентес.

20 декабря в Аргентине официально объявлено выходным днем. В Буэнос-Айресе прошел чемпионский парад с участием национальной команды.

Фото: кадр из эфира C5N