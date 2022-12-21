Малкин забил «Рейнджерс», продлив серию с очками до 9 игр. У него 11+22 в 32 матчах

Форвард «Питтсбурга» реализовал большинство в матче с «Рейнджерс» (3:2).

Россиянин продлил результативную серию (3+10) до 9 игр.

Всего в 32 матчах сезона на его счету 33 (11+22) балла.

Сегодня за 19:55 – лучший показатель среди форвардов « » (2:49 – в большинстве) – у Малкина 3 броска в створ ворот, 1 хит, 4 потери шайбы, 1 перехват, 56% выигранных вбрасываний, полезность – «0».