Гризманн и Льорис были рады, что Бензема пропустит ЧМ-2022. Они никогда не принимали его возвращение в сборную

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Некоторые игроки сборной Франции были рады отсутствию Карима Бензема на ЧМ-2022.

По информации журналиста Ромена Молины, нападающий Антуан Гризманн и вратарь Уго Льорис были рады, что Бензема не будет в составе Франции на ЧМ-2022. Эти игроки «никогда не принимали его возвращение» в сборную, так как считают лидерами себя.

Вчера нападающий «Реала» объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

Карим провел в общей сложности 97 матчей за сборную Франции и забил 37 голов.

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