Бородавко обошел Тутберидзе в споре за звание лучшего тренера Игр в Пекине по версии ОКР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам обошел тренера по фигурному катанию в споре за звание лучшего тренера Игр-2022 в Пекине по версии Олимпийского комитета России ( ).

Еще одним кандидатом был наставник прыгунов с трамплина Евгений Плехов.

«Я очень переживал за своих спортсменов, для меня это неожиданно. Мне судьба позволила работать с выдающимися людьми. Лыжи – индивидуальный вид спорта, но работает в нем команда», – приводит слова Бородавко корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская была признана лучшим тренером на Олимпиаде-2020 в .

«Удивляюсь себе: из тирана превратился в мягкого человека». Интервью с лучшим лыжным тренером мира – Юрием Бородавко