Бородавко обошел Тутберидзе в споре за звание лучшего тренера Игр в Пекине по версии ОКР
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко обошел тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в споре за звание лучшего тренера Игр-2022 в Пекине по версии Олимпийского комитета России (ОКР).
Еще одним кандидатом был наставник прыгунов с трамплина Евгений Плехов.
«Я очень переживал за своих спортсменов, для меня это неожиданно. Мне судьба позволила работать с выдающимися людьми. Лыжи – индивидуальный вид спорта, но работает в нем команда», – приводит слова Бородавко корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская была признана лучшим тренером на Олимпиаде-2020 в Токио.
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