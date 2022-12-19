Лыжи. Кубок России. Большунов, Спицов, Червоткин, Якимушкин, Ларьков, Мельниченко выступят в коньковой «разделке» на 30 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Кубок России Андрей Ларьков Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Кирилл Киливнюк Дмитрий Жуль Антон Тимашов Виктор Жуль Лыжи

20 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 30 км. 

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

30 км, свободный стиль

Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляцияв группе ВКонтакте Минспорта Кировской области.

Старт-лист

38. Дмитрий Жуль

42. Евгений Белов

45. Андрей Ларьков

48. Андрей Собакарев

50. Антон Тимашов

52. Андрей Мельниченко

54. Иван Якимушкин

56. Алексей Червоткин

57. Виктор Жуль

58. Денис Спицов

59. Кирилл Киливнюк

60. Александр Большунов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

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