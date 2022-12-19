Лыжи. Кубок России. Большунов, Спицов, Червоткин, Якимушкин, Ларьков, Мельниченко выступят в коньковой «разделке» на 30 км
20 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 30 км.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
4-й этап
Кирово-Чепецк
Мужчины
30 км, свободный стиль
Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – в группе ВКонтакте Минспорта Кировской области.
Старт-лист
38. Дмитрий Жуль
42. Евгений Белов
45. Андрей Ларьков
48. Андрей Собакарев
50. Антон Тимашов
54. Иван Якимушкин
56. Алексей Червоткин
57. Виктор Жуль
58. Денис Спицов
59. Кирилл Киливнюк
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
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