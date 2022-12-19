Лыжи. Кубок России. Большунов, Спицов, Червоткин, Якимушкин, Ларьков, Мельниченко выступят в коньковой «разделке» на 30 км

20 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 30 км.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

30 км, свободный стиль

Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – в группе ВКонтакте Минспорта Кировской области.

Старт-лист

38. Дмитрий Жуль

42. Евгений Белов

45.

48. Андрей Собакарев

50. Антон Тимашов

52.

54.

56. Алексей Червоткин

57. Виктор Жуль

58.

59. Кирилл Киливнюк

60.

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.