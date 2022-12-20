портил атмосферу в сборной Франции во время ЧМ-2022.

Несколько футболистов сборной Франции всегда считали Паваром одним из любимчиков . Эти игроки полагали, что между уровнем игры защитника и статусом, на который он претендуют, есть серьезный разрыв.

Журналист Ромен Молина утверждает, что тренерский штаб сборной критиковал Павара, но игрок не принял это и стал грубить в ответ. Это разозлило тренеров национальной команды, так как они несколько лет защищали его, несмотря на то, что временами он демонстрировал среднюю игру.

Находясь на скамейке запасных, Павар оставлял «неуместные» замечания о партнерах по команде. Особенно это проявилось в финале , в котором Франция играла с Аргентиной (3:3, по пен. 2:4). В ходе этого матча конфликт между Паваром и Дешамом разразился с новой силой, они обменялись «сильными словами».

Отношение Павара к делу создало токсичную атмосферу в раздевалке сборной Франции.

Кроме того, некоторые игроки сборной считают, что Павар сливал информацию из раздевалки знакомым журналистам, с которыми поддерживает близкие отношения.

Защитник «Баварии» вышел с первых минут на стартовый матч ЧМ-2022 между сборными Франции и Австралии (4:1) и отыграл 89 минут. Все остальные матчи турнира он провел в запасе и не выходил даже на замену.

Статистику 26-летнего защитника можно найти здесь.