Лыжи. Кубок России. Непряева, Истомина, Фалеева, Прокофьева, Грухвина, Царева пробегут коньковую «разделку» на 15 км

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20 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке пройдет женская коньковая гонка с раздельным стартом на 15 км. 

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Женщины

15 км, свободный стиль

Начало – 10.30 по московскому времени, прямая трансляцияв группе ВКонтакте Минспорта Кировской области.

Старт-лист

21. Ольга Царева

23. Алеся Рушенцева

25. Алена Перевозчикова

27. Мария Гущина

29. Алия Иксанова

33. Анна Грухвина

35. Наталья Непряева

37. Анастасия Фалеева

41. Лариса Рясина

43. Анастасия Прокофьева

45. Мария Истомина

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР. 

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