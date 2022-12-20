Роналду ждут в «Аль-Насре» к концу декабря. Он подпишет контракт до 2025-го на 200 млн евро в год
Криштиану Роналду близок к переходу в саудовский «Аль-Наср».
По данным Marca, после прилета в Дубай он отправится в Саудовскую Аравию. В «Аль-Насре» ждут, что Роналду прибудет в расположение клуба до конца декабря.
Криштиану подпишет контракт сроком до июня 2025 года и будет получать около 200 млн евро за сезон (в эту сумму включены и зарплата, и доходы от рекламы).
В Саудовской Аравии считают, что переход Роналду в «Аль-Наср» повысит статус местного футбола. Страна стремится добиться права на проведение ЧМ-2030. Чтобы поместить себя на карту футбольного и спортивного мира, страна уже организует матчи Суперкубка Испании, а также проводит этап «Формулы-1» и соревнования по гольфу и скачкам. ЧМ-2030 в этом ряду рассматривают как кульминацию.
Роналду проведет несколько дней отпуска в Дубае, а потом отправится в Саудовскую Аравию.
На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Комментарии