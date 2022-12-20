«Мне жаль Роналду. Он один из трех лучших игроков в истории и заслужил другое завершение карьеры». Бернардески о Криштиану
Федерико Бернардески высказался о ситуации с Криштиану Роналду.
Португальский нападающий остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
«Мне жаль Криштиану, он один из трех лучших игроков в истории. Он заслужил другое завершение карьеры за игру, которую он показывал, и то, кем он был.
Мне жаль его, особенно в человеческом плане. Игрок его уровня заслуживает того, чтобы заканчивать карьеру тогда, когда захочет.
Но нужно трезво оценивать ситуацию и понимать наиболее подходящий момент», – сказал полузащитник «Торонто» в эфире канала Cronache di spogliatoio на Twitch.
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