Коман и Тчуамени подверглись расизму из-за незабитых пенальти в финале ЧМ. «Бавария» поддержала Кингсли

Кингсли Коман и получали расистские оскорбления после финала ЧМ-2022.

Эти футболисты не смогли реализовать пенальти в серии – удар Комана отбил вратарь Эмилиано Мартинес, а Тчуамени пробил мимо ворот. Аргентина выиграла серию пенальти у со счетом 4:2.

После финала ЧМ-2022 Коман и Тчуамени подверглись расизму в соцсетях. Полузащитник « » вскоре после матча отключил комментарии в инстаграме. То же самое сделал и нападающий « » Рандаль Коло-Муани.

«Бавария» поддержала Комана, который выступает за мюнхенский клуб.

« » решительно осуждает расистские комментарии в адрес Кингсли Комана. Семья «Баварии» поддерживает тебя, Кинг. Расизму нет места ни в спорте, ни в нашем обществе», – сказано в заявлении клуба.