Коман и Тчуамени подверглись расизму из-за незабитых пенальти в финале ЧМ. «Бавария» поддержала Кингсли

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Кингсли Коман и Орельен Тчуамени получали расистские оскорбления после финала ЧМ-2022.

Эти футболисты не смогли реализовать пенальти в серии – удар Комана отбил вратарь Эмилиано Мартинес, а Тчуамени пробил мимо ворот. Аргентина выиграла серию пенальти у Франции со счетом 4:2.

После финала ЧМ-2022 Коман и Тчуамени подверглись расизму в соцсетях. Полузащитник «Реала» вскоре после матча отключил комментарии в инстаграме. То же самое сделал и нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани.

«Бавария» поддержала Комана, который выступает за мюнхенский клуб.

«Бавария» решительно осуждает расистские комментарии в адрес Кингсли Комана. Семья «Баварии» поддерживает тебя, Кинг. Расизму нет места ни в спорте, ни в нашем обществе», – сказано в заявлении клуба.

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