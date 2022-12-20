Овечкин о победе Месси на ЧМ: «Это мой любимый футболист, все знают. Он наконец-то осуществил свою мечту»
Александр Овечкин порадовался за Лионеля Месси, выигравшего ЧМ-2022.
Капитан «Вашингтона» в очередной раз назвал аргентинца своим любимым футболистом.
«Я был очень рад. Все знают, что это мой любимый футболист. Он наконец-то осуществил свою мечту и выиграл чемпионат мира.
Для него это очень важно, и я очень рад за него», – сказал Овечкин.
Ранее «Кэпиталс» отреагировали на итог финального матча чемпионата мира, опубликовав совместную фотографию Овечкина и Месси.
Фото века. Лионель Месси с Кубком мира
Месси шел к этому всю жизнь. Великий!
Комментарии