Овечкин о победе Месси на ЧМ: «Это мой любимый футболист, все знают. Он наконец-то осуществил свою мечту»

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Капитан « » в очередной раз назвал аргентинца своим любимым футболистом.

«Я был очень рад. Все знают, что это мой любимый футболист. Он наконец-то осуществил свою мечту и выиграл чемпионат мира.

Для него это очень важно, и я очень рад за него», – сказал Овечкин.

Ранее «Кэпиталс» отреагировали на итог финального матча чемпионата мира, опубликовав совместную фотографию Овечкина и Месси.

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