Винер о возможном недопуске России на Олимпийские игры: «Придумаем со странами БРИКС, ШОС свою Олимпиаду. Можно сделать Азиатские игры»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России Азиатские игры сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о возможной альтернативе Олимпийским играм в случае недопуска России.

«Мы будем делать альтернативную Олимпиаду. Бог даст, у нас будет альтернативная, связанная с Азией, если мы не попадем на европейскую Олимпиаду. Придумаем со странами БРИКС, ШОС свою Олимпиаду. Если нас не допустят, то трагедии никакой не будет.

Возможно ли это осуществить? А почему нет? Если объединятся страны Латинской Америки, ШОС, БРИКС, СНГ, то можно сделать Азиатские игры. В Азии в прошлом было большое количество различных соревнований. Россия – наполовину азиаты. Все нормально.  

Возможно ли это юридически – будут решать юристы тех стран, которые я назвала. У нас все нормально, мы тренируемся. Те гимнастки, которые выступают на чемпионате мира, они на три головы ниже того уровня, на котором находятся российские девочки», – сказала Винер.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные