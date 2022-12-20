Бензема ушел из сборной, аргентинцы глумились над французами после финала, возмущения накидкой Месси, L’Equipe разнесла судью Марчиняка и другие новости

1. Карим Бензема на следующий день после финала ЧМ-2022 объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Неужели так и не нашли общий язык с Дешамом?

2. Аргентинцы поглумились над соперниками из сборной Франции после победы в финале: Серхио Агуэро назвал Эдуардо Камавинга «членоголовым», а Эмилиано Мартинес в раздевалке объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».

Свой неприличный жест с перчаткой вратарь объяснил ответом освистывавшим его французам, а Родриго Де Поль коротко ответил всем своим критикам: «Хорошенько отсосите мне».

Французам досталось еще и от испанского твиттера KFC, который выложил мем с человеком-пауком и очками, изобразив кубок мира в виде куриной ножки.

3. Не все оценили жест эмира Катара, накинувшего на Месси бишт перед вручением Кубка мира. Михаэль Баллак был раздражен, но оценил порядочность Лео, который не снял накидку, Бастиан Швайнштайгер считает, что у аргентинца «забрали большой момент».

4. В соцсетях и медиа обратили внимание, что когда Месси забивал 3-й гол в ворота Франции, на поле было 13 игроков Аргентины. Особенно возмущалась этим эпизодом французская газета L’Equipe, которая также разнесла судейство и оценила работу Шимона Марчиняка на 2 балла из 10. Кстати, мы разобрали работу польского рефери на финале и все его решения в спорных моментах.

В целом, на турнире было достаточно неоднозначных решений судей – ESPN собрал десятку самых резонансных.

5. Владимир Путин рассказал, что не мог удержаться и не позвонить президенту Аргентины после триумфа на ЧМ, а другой известный болельщик Александр Лукашенко, поддерживавший аргентинцев после вылета Бразилии, заявил, что Бог хоть и был с Францией, но в итоге «отступил и подарил победу знаете кому».

6. Рэпер Дрейк поставил 1 млн долларов на победу Аргентины, но проиграл, – его ставка была на основное время.

7. Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ побил рекорд Роналду по лайкам среди спортсменов – 43+ млн. У него 2-е место среди всех постов в инстаграме.

8. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Детройт» за счет шайбы Орлова в овертайме. Овечкин не забил в 3-м матче подряд, в его активе попадание в штангу и результативная передача. Все результаты дня – здесь.

9. Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня самбо в России.

10. Французские депутаты раскритиковали Эммануэля Макрона, который утешал Килиана Мбаппе после финала ЧМ.

11. НБА. 42 очка и 10 подборов Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Новый Орлеан» и другие результаты.

12. В КХЛ СКА разобрался с «Витязем» (4:1). Роман Ротенберг заявил, что состав команды определял Дед Мороз, а игру вратаря своей команды сравнил с перфомансом Эми Мартинеса. «Авангард» вновь одолел «Салават» по буллитам, «Адмирал» прервал 13-матчевую серию «Автомобилиста» с набранными очками.

13. Датский журналист сравнил игроков Марокко и их родных с обезьянами. Телеканалу пришлось приносить извинения.

Цитаты дня

Патрис Эвра: «Месси и Роналду – величайшие, нужно прекратить сравнивать. Кто-то думает, что выиграть Евро сложнее, чем ЧМ»

Сестра Роналду: «Худший ЧМ за все времена подарил нам отличный финал. Поздравляю Аргентину»

Уэйн Руни: «Мбаппе нужно перейти в «МЮ» или «Реал», чтобы выйти на уровень Месси и Роналду»

Татьяна Навка: «В Америке сейчас вообще кошмар. Там невозможно жить, все очень грязно, эти все бомжи ходят, где-то спят»

Глеб о Месси и Роналду: «Точку в споре ставить не надо, оба великие. Лионель – самый одаренный, Криштиану сделал себя сам»

Президент Аргентины поблагодарил Путина за поздравление с победой на ЧМ-2022: «Пусть радость послужит примером – наше общество нуждается в единстве и мире»