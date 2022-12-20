Месси и другие игроки Аргентины чуть не наткнулись на провода, сидя на крыше автобуса во время парада в Буэнос-Айресе. У Паредеса слетела кепка

Несколько игроков сборной Аргентины чуть не упали с крыши автобуса на чемпионском параде.

Во время чемпионского парада, проходившего во вторник в Буэнос-Айресе, игроки сборной Аргентины провезли трофей чемпионата мира по центральным улицам города на двухэтажном автобусе.

ESPN опубликовал видеофрагмент, на котором , , Леандро Паредес, и , сидевшие на крыше автобуса, в последний момент успевают пригнуться, проезжая под уличными проводами, в результате чего с трудом удерживаются на своих местах. При этом кабель сбил кепку с головы .

«Осторожно, чемпионы!» – говорится в подписи к видео в аккаунте ESPN в твиттере.

Чемпионский парад Аргентины проходит в Буэнос-Айресе