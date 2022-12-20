Месси и другие игроки Аргентины чуть не наткнулись на провода, сидя на крыше автобуса во время парада в Буэнос-Айресе. У Паредеса слетела кепка
Несколько игроков сборной Аргентины чуть не упали с крыши автобуса на чемпионском параде.
Во время чемпионского парада, проходившего во вторник в Буэнос-Айресе, игроки сборной Аргентины провезли трофей чемпионата мира по центральным улицам города на двухэтажном автобусе.
ESPN опубликовал видеофрагмент, на котором Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Родриго Де Поль и Николас Отаменди, сидевшие на крыше автобуса, в последний момент успевают пригнуться, проезжая под уличными проводами, в результате чего с трудом удерживаются на своих местах. При этом кабель сбил кепку с головы Леандро Паредеса.
«Осторожно, чемпионы!» – говорится в подписи к видео в аккаунте ESPN в твиттере.
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