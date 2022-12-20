Дмитрий Губерниев: «Россия – европейская страна. Ни в какую азиатскую лигу мы переходить не будем»

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Комментатор Дмитрий Губерниев не поддержал возможный переход российского спорта под эгиду азиатских федераций.

– Как думаете, может быть сейчас олимпийские виды спорта начнут инициировать переход в азиатскую конференцию? Уже и тренер сборной России по футболу Валерий Карпин говорит об этом.

– Россия – европейская страна. Ни в какую азиатскую лигу мы переходить не будем. Нужно восстанавливаться в тех институтах, в которых мы сейчас находимся.

Если говорить про олимпийское движение, попытки со стороны Позднякова (главы Олимпийского комитета России – Sports.ru), безусловно, есть. Вы же не думаете, что если сейчас мы перейдем в азиатскую конференцию, то сразу примем участие в Олимпийских отборах?

Будет ли вам интересно смотреть, как условная сборная России по плаванию будет выступать в чемпионате Азии? Есть, конечно, свои прелести, но мне лично – нет. Переход в Азию, с моей точки зрения невозможен. А Поздняков на своем посту будет продолжать делать ту работу, которую начал. Нужно восстанавливаться так или иначе, – заявил Губерниев.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

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