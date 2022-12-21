Малкин набрал 1179-е очко в НХЛ и разделил с Федоровым 2-е место в истории среди россиян

набрал 1179-е очко в и разделил с Федоровым 2-е место в истории среди россиян.

Форвард « » забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче против «Рейнджерс» (3:2).

На его счету стало 1179 (455+724) очков в 1013 играх в рамках регулярных чемпионатов.

Малкин сравнялся с (1179 очков в 1248 играх, 483+696) и разделил с ним 2-е место среди самых результативных россиян в истории лиги.

Лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 1446 очков в 1308 играх, 800+646, продолжает карьеру).