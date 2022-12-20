Олимпийский комитет США предложил изучить вопрос о создании отдельных категорий с участием трансгендерных спортсменов

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) предложил рассмотреть вопрос об открытых категориях соревнований с участием трансгендеров.

USOPC считает, что трансгендерные спортсмены, уже достигшие половой зрелости, должны иметь возможность выступать в различных видах спорта, но чтобы при этом не нарушался «принцип справедливости».

Сейчас открытые категории приняты в некоторых спортивных организациях, в том числе в Федерации триатлона Великобритании и Международной федерации плавания (World Aquatics).

К участию в открытых категориях допускаются мужчины, трансгендеры, а также те небинарные персоны, чей пол был мужским с рождения. При этом соревноваться в женской категории разрешено только спортсменкам, которые родились женщинами.

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