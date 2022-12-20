Щербакова, Большунов, Позднякова и Рылов – лучшие спортсмены Олимпийских игр в Пекине и Токио по версии ОКР

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Фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов признаны лучшими спортсменами Игр-2022 в Пекине по версии Олимпийского комитета России (ОКР).

В Пекине Щербакова одержала победу в женском одиночном катании, Большунов взял три золота.

Лучшими спортсменами Олимпиады-2020 в Токио признали фехтовальщицу Софию Позднякову и пловца Евгения Рылова. Они завоевали по две золотые медали.

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