Щербакова, Большунов, Позднякова и Рылов – лучшие спортсмены Олимпийских игр в Пекине и Токио по версии ОКР

Фигуристка Анна Щербакова и лыжник признаны лучшими спортсменами Игр-2022 в Пекине по версии Олимпийского комитета России ( ).

В Пекине Щербакова одержала победу в женском одиночном катании, Большунов взял три золота.

Лучшими спортсменами Олимпиады-2020 в признали фехтовальщицу Софию Позднякову и пловца . Они завоевали по две золотые медали.