Щербакова, Большунов, Позднякова и Рылов – лучшие спортсмены Олимпийских игр в Пекине и Токио по версии ОКР
Фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов признаны лучшими спортсменами Игр-2022 в Пекине по версии Олимпийского комитета России (ОКР).
В Пекине Щербакова одержала победу в женском одиночном катании, Большунов взял три золота.
Лучшими спортсменами Олимпиады-2020 в Токио признали фехтовальщицу Софию Позднякову и пловца Евгения Рылова. Они завоевали по две золотые медали.
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