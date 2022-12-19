Месси с Аргентиной выиграл ЧМ, Мбаппе сделал хет-трик в финале, Россия заняла 2-е место на КПК, Саутгейт остался в сборной Англии, победа Большунова и другие новости

1. Аргентина в невероятном финале обыграла Францию на ЧМ-2022. «Альбиселесте» вели 2:0 к 80-й минуте, потом за 97 секунд пропустили 2 гола от Килиана Мбаппе, который перевел игру в дополнительное время. Там команды вновь обменялись голами, а в серии пенальти лучше были аргентинцы: все четверо бьющих исполнили свои попытки, Эмилиано Мартинес отразил удар Кингсли Комана, а Орельен Тчуамени пробил мимо ворот.

Аргентина выиграла 3-й чемпионат мира, а сборная Франции уступила во 2-м из 4 своих финалов (в 2006-м также проиграли по пенальти). Главный тренер Лионель Скалони выиграл с Аргентиной третий трофей.

2. Лионель Месси, сделавший дубль в матче, впервые выиграл чемпионат мира и взял 3-й трофей с Аргентиной, обойдя Диего Марадону. Это его 42-й трофей в карьере. Он стал лучшим игроком финала, а всего капитан сборной Аргентины получал приз в 5 из 7 матчей в Катаре. Кроме того, 35-летний форвард «ПСЖ», забивший 7 голов на турнире, был признан лучшим игроком ЧМ-2022. Лишь у Лео есть 2 приза лучшему игроку ЧМ – в 2014-м и 2022-м. А еще Месси, похоже, не собирается заканчивать карьеру в сборной.

Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарем турнира, а Энцо Фернандес – лучшим молодым игроком. Мартинес, впрочем, не слишком ласково обошелся со своей наградой.

3. Килиан Мбаппе, на счету которого хет-трик в финале, стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, забив 8 голов. Это лишь второй хет-трик в финалах ЧМ в истории: Джеффри Херст трижды забил Германии в 1966-м. Кроме того, у форварда «ПСЖ» уже 4 гола в финалах ЧМ – это абсолютный рекорд. Месси и Мбаппе стали лидерами ЧМ-2022 по результативным действиям: у них по 10 очков – 7+3 и 8+2.

Кстати, на ЧМ-2022 было забито 172 гола – это новый рекорд результативности.

4. Хоккейная сборная России уступила Беларуси по буллитам и заняла 2-е место на Кубке Первого канала.

5. Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Лагрейд – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й, Фабьен Клод – 4-й, Кристиансен – 5-й. Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер победила в женской гонке, Симон – 2-я, Шевалье-Буше – 3-я, Эльвира Оберг – 4-я.

6. Александр Большунов выиграл классическую «разделку» на 15 км на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке, Тимашов – 2-й, Червоткин – 3-й, Спицов – 5-й. Вероника Степанова выиграла женскую классическую гонку с раздельным стартом на 10 км, Истомина – 2-я, Непряева – 3-я.

7. НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Чикаго», Панарин набрал 3 (1+2) очка, Кравцов забил. «Миннесота» была сильнее «Оттавы», у Капризова 3 (1+2) очка. «Питтсбург» уступил «Каролине», Кочетков опять выиграл, а избежавший серьезной травмы Малкин довел результативную серию до 8 матчей. Все результаты дня – здесь.

8. Тюменские биатлонисты Виктория Сливко и Евгений Гараничев победили в сингл-миксте на четвертом этапе Кубка России в Уфе, Казакевич и Поварницын – 2-е, Дербушева и Бажин – 3-и. Команда Никиты Поршнева победила в смешанной эстафете, команда Цветкова – 2-я, команда Кудисовой – 3-я.

9. Гарет Саутгейт остался тренером Англии. Он будет готовить сборную к Евро-2024.

10. НБА. «Миннесота» набрала 150 очков в победном матче с «Чикаго», 43 очка Пула принесли «Голден Стэйт» победу в гостях у «Торонто» и другие результаты.

11. Серджи Бускетс покинет «Барселону» по окончании сезона. Хави пытался переубедить хавбека.

12. Нападающий Карим Бензема не понял, почему ему сказали уехать из сборной Франции и никого не вызвали. Он не общался с тренерами сборной после отъезда, в отношениях с Дидье Дешамом «что-то сломалось».

13. «МЮ» хочет подписать Джуда Беллингема – вокруг него готовы строить команду. Ему скажут, что это лучше перехода в «Сити» или «Реал», где он будет лишь одной из звезд.

14. Рэпер Дрейк ставил 1 млн долларов на победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022. Проклятье снято?

15. Офис президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ от показа видеообращения перед финалом ЧМ-2022.

16. Папа римский Франциск не посмотрел финал ЧМ-2022 из-за обета не смотреть телевизор. Он дал его через неделю после поражения Аргентины в 1990-м.

17. Стефанос Циципас обыграл Андрея Рублева в финале выставочного турнира в Абу-Даби, Рууд победил Алькараса в матче за третье место.

Цитаты дня.

Ловрен – журналистам из Хорватии после игры за 3-е место: «Вы против нас, вы не гордитесь и издеваетесь. А ты вообще воняешь»

Пирс Морган: «Вопрос о лучшем в истории закрыт, я согласен. Это Роналду»

Франческо Тотти: «Месси и Мбаппе – инопланетяне. Лео – лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны»

Лотар Маттеус: «Роналду – разочарование ЧМ-2022. Своим эго он навредил и себе, и Португалии. Полная противоположность Месси»

Татьяна Тарасова: «Не знаю, кто такой Месси. За ЧМ-2022 не слежу»

Аль-Хелайфи о ЧМ-2022: «Лучший финал в истории, думаю. Мы показали, что Катар может организовать лучший турнир в мире»

Дешам о финале ЧМ-2022: «Сожалений было бы меньше, проиграй Франция 0:3. Когда прикасаешься к чему-то, а оно выскальзывает из рук, становится лишь тяжелее»

Месси о ЧМ-2022: «Я очень хотел победить и знал, что Господь позволит мне это сделать»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ