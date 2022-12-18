Хорватия с бронзой ЧМ-2022, Дрейк и Жиньяк за Аргентину в финале, Россия забросила 6 шайб Казахстану, победы Большунова и Непряевой в лыжах и другие новости

1. Прекрасная Хорватия вновь завершает ЧМ с медалями – обыграв в матче за 3-е место Марокко, Модрич и его команда завоевали бронзу. Хорваты второй раз в истории стали третьими на чемпионате мира, а всего они брали медали на трех турнирах из шести, где участвовали – феноменальный результат, который уже не назвать чудом. Самое удивительное, что Хорватия наконец-то выиграла в плей-офф крупного турнира в основное время – спустя 24 года! Лучшим в игре с Марокко, естественно, был Модрич, который, к слову, не собирается уходить из сборной.

2. Миллионы болельщиков (а 50 тысяч аргентинцев будут на стадионе) поболеют за Месси в сегодняшнем финале ЧМ, но в этом списке есть и неожиданные имена – например, француз Андре-Пьер Жиньяк считает, что Лео заслужил этот титул за свою карьеру. Даже Усман Дембеле признал, что аргентинец достоин победы. Впрочем, Дешама такие заявления соотечественников не удивляют, сам он перед финалом не переживает. Кстати, на Аргентину в финале ставит Дрейк, а Роналдиньо вообще заявил, что Месси «уничтожит» французов.

3. Сборная России забила 6 голов Казахстану в своем первом матче на Кубке Первого канала. Алексей Жамнов считает, что такие игры важны с прицелом на возвращение в международный хоккей в будущем, Илье Коновалову не скучно без финнов, шведов и остальных европейцев. Игру посетили 8 987 зрителей – хоккей 3x3 собрал больше.

4. Александр Большунов выиграл выиграл спринт классическим стилем на Кубке России по лыжам, у женщин победу одержала Наталья Непряева.

На Кубке мира Федерико Пеллегрино выиграл спринт свободным стилем, швейцарка Надин Фендрих победила в женском коньковом спринте.

5. Елизавета Каплина стала первой в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Уфе, в мужской гонке победил Александр Корнев.

Норвежец Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на Кубке мира по биатлону, Эльвира Оберг из Швеции стала первой в женской гонке.

6. Фигурист Михаил Коляда не выступит на чемпионате России в Красноярске из-за синусита.

7. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Торонто», Овечкин впервые за 6 матчей остался без очков (но сделал 6 силовых приемов), а защитник Густафссон оформил хет-трик, забросив столько же шайб, сколько в 90 предыдущих своих играх в этом и прошлом сезоне.

«Каролина» одолела «Даллас», у Свечникова 17-й гол в сезоне и передача в овертайме, «Рейнджерс» победили «Филадельфию», Панарин набрал 1+1, прервав безголевую серию. «Тампа» была сильнее «Монреаля», Кучеров забросил 12-ю шайбу в сезоне и сделал очередную передачу. Все результаты дня – здесь.

8. В субботу, 17 декабря, закончилась дисквалификация России за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

9. Карякин проиграл Филатову на выборах президента Федерации шахмат России.

10. НБА. «Кливленд» выиграл в овертайме у «Далласа» и другие результаты.

11. Тутберидзе, Глейхенгаузу, Дудакову и Жулину присвоена категория тренера высшего национального уровня.

12. Умер 18-летний российский хоккеист «Лондон Найтс» Абакар Казбеков.

Цитаты дня

Первая учительница – Месси: «Хочу обнять перед смертью. Видеть тебя счастливым – мое счастье. Благодарю Бога за то, что учила тебя»

Гашек о Кубке мира-2025: «То, что НХЛ в нынешних обстоятельствах забавляется идеей участия России – провокация по отношению ко всему демократическому миру»

Гвардиола о матче с «Ливерпулем» 22-го: «У «Сити» сейчас 5 игроков. Расписание составляли великие футбольные умы»

Филипп Лам: «Марокко подавало заявку на проведение ЧМ 5 раз, но ФИФА выбрала Катар, где футбол – политический инструмент. Деньги правят миром»

Шнякин о критике зрителей: «Хватит вылизывать Месси», «Хватит дрочить на голландцев». Шутим, что Лео не надо мыться после репортажей»