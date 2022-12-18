Мартинес признан лучшим вратарем ЧМ-2022🧤

признан лучшим вратарем чемпионата мира.

30-летний игрок « » был основным голкипером сборной Аргентины на и провел на поле все семь матчей в полном объеме.

В плей-офф «альбиселесте» дважды побеждали в серии пенальти.

В четвертьфинальном матче со сборной Нидерландов (2:2, по пенальти – 4:3) Мартинес парировал удары защитника Вирджила ван Дейка и хавбека Стевена Бергейса. В финальном матче с командой Франции (3:3, по пенальти – 4:2) кипер справился с ударом с точки, который исполнял вингер Кингсли Коман, а хавбек Орельен Тчуамени не попал в створ.

По итогам турнира Мартинесу присудили приз как лучшему вратарю – «Золотую перчатку».

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