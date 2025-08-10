Тренер «Пари НН» Шпилевский о 0:1 с «Ростовом»: «Бессмысленно обсуждать – была ли красная, пенальти. Не хочу портить энергию или здоровье, если начну говорить, меня не остановить»

Тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский назвал поражение от «Ростова» несправедливым.

В матче 4-го тура Мир РПЛ нижегородцы уступили со счетом 0:1. На 11-й минуте «Пари НН» остался в меньшинстве после удаления Мамаду Майга за фол на Константине Кучаеве. Матч обслуживал арбитр Сергей Цыганок.

– Прошу прощения – не хочу много говорить. Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Через три дня увидимся.

– Оцените эпизод с удалением.

– Это мой футболист. Я его люблю и уважаю. Не хочу осуждать или комментарий давать. Была ли это красная карточка или нет, были ли пенальти в обе стороны…

Не хочу портить энергию или здоровье свое. Если я начну говорить, то меня будет не остановить, – сказал главный тренер «Пари НН».

«Пари НН » проиграл все 5 матчей на старте сезона и остался единственной командой в чемпионате, не набравшей ни одного очка.