Тренер «Пари НН» Шпилевский о 0:1 с «Ростовом»: «Бессмысленно обсуждать – была ли красная, пенальти. Не хочу портить энергию или здоровье, если начну говорить, меня не остановить»
В матче 4-го тура Мир РПЛ нижегородцы уступили со счетом 0:1. На 11-й минуте «Пари НН» остался в меньшинстве после удаления Мамаду Майга за фол на Константине Кучаеве. Матч обслуживал арбитр Сергей Цыганок.
– Прошу прощения – не хочу много говорить. Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Через три дня увидимся.
– Оцените эпизод с удалением.
– Это мой футболист. Я его люблю и уважаю. Не хочу осуждать или комментарий давать. Была ли это красная карточка или нет, были ли пенальти в обе стороны…
Не хочу портить энергию или здоровье свое. Если я начну говорить, то меня будет не остановить, – сказал главный тренер «Пари НН».
«Пари НН» проиграл все 5 матчей на старте сезона и остался единственной командой в чемпионате, не набравшей ни одного очка.