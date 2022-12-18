Капризов забил 19-й гол в сезоне и сделал две передачи в матче с «Оттавой». Форвард «Миннесоты» набрал 42 очка в 31 игре

забросил 19-ю шайбу в нынешнем сезоне .

Нападающий «Миннесоты» отличился голом с передач Матса Зукарелло и Сэма Стила в первом периоде матча регулярного чемпионата против «Оттавы» (3:0, второй период).

Кроме того, во втором периоде Капризов записал на свой счет две результативные передачи, став ассистентом в голах Матса Зукарелло и Джареда Сперджена.

Также российский форвард продлил результативную серию до четырех игр подряд.

На счету Капризова стало 40 (19+21) баллов в 31 матче регулярного чемпионата. С подробной статистикой хоккеиста можно ознакомиться здесь.