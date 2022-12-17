Лыжи. Кубок России. Непряева, Истомина, Степанова, Баранова, Фалеева, Прокофьева пробегут классическую «разделку» на 10 км
18 декабря в Кирово-Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам женщины пробегут классическую «разделку» на 10 км.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
4-й этап
Кирово-Чепецк
Женщины
10 км, классический стиль
Начало – 11.00 по московскому времени.
Старт-лист
15. Диана Соболева
26. Алена Перевозчикова
28. Мария Гущина
30. Наталья Непряева
32. Анна Грухвина
35. Алена Баранова
41. Ольга Царева
42. Мария Истомина
47. Яна Кирпиченко
Полный состав участниц можно посмотреть здесь.
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