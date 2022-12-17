Лыжи. Кубок России. Непряева, Истомина, Степанова, Баранова, Фалеева, Прокофьева пробегут классическую «разделку» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Мария Гущина Кубок России Ольга Царева Наталья Непряева Яна Кирпиченко Мария Истомина Христина Мацокина Анна Грухвина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Диана Соболева Алена Перевозчикова Лыжи

18 декабря в Кирово-Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам женщины пробегут классическую «разделку» на 10 км. 

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Женщины

10 км, классический стиль

Начало – 11.00 по московскому времени. 

Старт-лист

15. Диана Соболева

26. Алена Перевозчикова

28. Мария Гущина

29. Христина Мацокина 

30. Наталья Непряева

32. Анна Грухвина

35. Алена Баранова

36. Анастасия Фалеева

41. Ольга Царева

42. Мария Истомина

44. Анастасия Прокофьева

46. Вероника Степанова

47. Яна Кирпиченко

Полный состав участниц можно посмотреть здесь. 

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