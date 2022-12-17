Лыжи. Кубок России. Непряева, Истомина, Степанова, Баранова, Фалеева, Прокофьева пробегут классическую «разделку» на 10 км

18 декабря в Кирово-Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам женщины пробегут классическую «разделку» на 10 км.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Женщины

10 км, классический стиль

Начало – 11.00 по московскому времени.

Старт-лист

15. Диана Соболева

26. Алена Перевозчикова

28.

29.

30.

32.

35. Алена Баранова

36.

41. Ольга Царева

42.

44.

46.

47.

Полный состав участниц можно посмотреть здесь.