Месси выиграл 42-й трофей в карьере

выиграл 42-й трофей в карьере.

Форвард сборной Аргентины стал обладателем Кубка мира: команда Лионеля Скалони обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

Аргентинец в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал , четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

С « » он брал чемпионат Франции и Суперкубок страны. В составе сборной Аргентины Лионель, помимо ЧМ, брал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ