Дешам о финале ЧМ-2022: «Сожалений было бы меньше, проиграй Франция 0:3. Когда прикасаешься к чему-то, а оно выскальзывает из рук, становится лишь тяжелее»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги финала .

Его команда отыгралась с 0:2, но уступила по пенальти.

«Сожалений теперь еще больше, чем в случае, если бы мы проиграли 0:3. Тогда и говорить было бы не о чем.

Мы целый час не делали того, что должны были, но затем у нас проявились храбрость, энергия, мастерство, мы выжали из Аргентины все соки. Однако чем все в итоге закончилось?

Мы сумели отыграться, но если ты к чему-то прикасаешься, а оно выскальзывает из твоих рук, то становится только тяжелее. Придется с этим смириться.

Я сделал ранние замены, потому что не был доволен, считал, что мы способны на большее. Это не означает, что замененные футболисты виноваты больше остальных. Мы по разным причинам не сумели проявить свои сильные стороны, но я не стану вдаваться в подробности.

Мы сумели перевернуть очень тяжелую ситуацию с ног на голову благодаря мастерству и силе воли, однако этого не хватило», – сказал Дешам в эфире TF1.

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