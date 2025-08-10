Первак о Дзюбе: «Можно вернуть его в «Спартак», дать закончить карьеру дома. Лучший бомбардир за всю историю принес бы пользу, для Станковича изменил движение в команде»

Юрий Первак считает, что Артем Дзюба сейчас принес бы пользу «Спартаку».

«Сначала «Спартак » потерял Соболева , я не знаю, по каким причинам. Возможно, какой-то конфликт между тренерским штабом и игроком. Соболев ушел, и срочно нужно было искать такого футболиста. Пропустили весь рынок, схватили Заболотного.

Есть футболист самого высокого уровня для российского чемпионата, да еще и воспитанник – Дзюба. Можно было хотя бы для общего антуража его вернуть, дать ему закончить дома свою карьеру.

Причем карьера-то неплохая – лучший бомбардир за всю историю. Много можно перечислять его достоинств, неоцененных в «Спартаке». Я бы его вернул в этом году во время поисков высокорослого игрока.

И Дзюба бы принес огромную пользу – и раздевалка, и все что угодно. Даже для Станковича изменил бы движение в команде», – сказал бывший генеральный директор «Спартака».