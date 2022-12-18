35-летний Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022. Он выиграл турнир и забил 7 голов

Лучшим футболистом признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

35-летний игрок выиграл чемпионат мира в Катаре, оформив дубль в матче с Францией (3:3, 4:2 по пенальти) в финале.

Форвард, представляющий « », забил на турнире 7 голов (больше лишь у Килиана Мбаппе) и отдал 3 голевых паса (делит лидерство с Иваном Перишичем, Бруну Фернандешем, Харри Кейном и Антуаном Гризманном).

Со статистикой выступлений 35-летнего Месси можно ознакомиться здесь.

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