Хет-трик Мбаппе – второй в финалах ЧМ. Херст трижды забил Германии в 1966-м
Нападающий Килиан Мбаппе на ЧМ-2022 повторил достижение Джеффри Херста.
Француз оформил хет-трик в игре с Аргентиной (3:3, серия пенальти). Он отметился на 80-й, 81-й и 118-й минутах.
Трижды в решающей игре чемпионата мира забивал лишь один игрок – нападающий сборной Англии Джеффри Херст. Он сделал это в игре с Германией в 1966 году.
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
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