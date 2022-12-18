Хет-трик Мбаппе – второй в финалах ЧМ. Херст трижды забил Германии в 1966-м

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Нападающий Килиан Мбаппе на ЧМ-2022 повторил достижение Джеффри Херста.

Француз оформил хет-трик в игре с Аргентиной (3:3, серия пенальти). Он отметился на 80-й, 81-й и 118-й минутах.

Трижды в решающей игре чемпионата мира забивал лишь один игрок – нападающий сборной Англии Джеффри Херст. Он сделал это в игре с Германией в 1966 году.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

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