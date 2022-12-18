Бензема не общался с тренерами Франции после отъезда из сборной. В отношениях с Дешамом «что-то сломалось»

не общался с тренерским штабом Франции после отъезда из сборной.

Как пишет L’Équipe, после отъезда форварда « » из расположения национальной команды после травмы, полученной за несколько дней до старта , он ни разу не общался с членами тренерского штаба сборной, в том числе и с .

Окружение Бензема недовольно тем, как с нападающим работали перед турниром. В частности, речь идет об интенсивности тренировок 18 ноября, в день, когда Карим получил травму.

Отмечается, что решение Дешама об отъезде Бензема «что-то сломало» в их отношениях.

Как сообщалось, форвард с непониманием отнесся к тому, что ему сказали уехать из сборной Франции и никого не вызвали на его место.

Вчера стало известно, что нападающий отклонил приглашение президента Франции Эммануэля Макрона на финал.

Сегодня сборная Франции сыграет с в финале ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

После травм Погба, Бензема и Люки Эрнандеса Франция стала даже круче. Как это?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ