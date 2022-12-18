Бензема не общался с тренерами Франции после отъезда из сборной. В отношениях с Дешамом «что-то сломалось»
Карим Бензема не общался с тренерским штабом Франции после отъезда из сборной.
Как пишет L’Équipe, после отъезда форварда «Реала» из расположения национальной команды после травмы, полученной за несколько дней до старта ЧМ-2022, он ни разу не общался с членами тренерского штаба сборной, в том числе и с Дидье Дешамом.
Окружение Бензема недовольно тем, как с нападающим работали перед турниром. В частности, речь идет об интенсивности тренировок 18 ноября, в день, когда Карим получил травму.
Отмечается, что решение Дешама об отъезде Бензема «что-то сломало» в их отношениях.
Как сообщалось, форвард с непониманием отнесся к тому, что ему сказали уехать из сборной Франции и никого не вызвали на его место.
Вчера стало известно, что нападающий отклонил приглашение президента Франции Эммануэля Макрона на финал.
Сегодня сборная Франции сыграет с Аргентиной в финале ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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