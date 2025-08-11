Жену Пруцева чуть не обокрали в Париже: «Жалкая тетка засунула грязную руку в мою сумочку. Я стала кричать – эта 💩 сделала вид, что башню фоткает. Жаль, что в Европе это нормальная история»
Жена Данила Пруцева рассказала, как ее попытались ограбить в Париже.
Наталья Пруцева сообщила об инциденте в соцсетях, опубликовав фото на фоне Эйфелевой башни.
«Пока я делала эти замечательные фото, меня чуть не обокрала жалкая местная тетка. Засунув свою грязную руку в мою сумочку, в которой была крупная сумма наличных и карта.
Бог уберег меня от этого, и я почувствовала, что сумка на бедре шевелится… Я сразу начала кричать. Но эта 💩 даже глазом не моргнула и продолжила делать вид, что просто стоит, фоткает башню.
Очень жаль, что в Европе это нормальная история… Поэтому вы обязаны поставить лайк. Эти фото могли обойтись мне очень дорого», – написала супруга полузащитника «Спартака» Данила Пруцева в сторис инстаграма.
Фото: t.me/alrealls23
Что «Спартаку» делать со Станковичем?30112 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Натальи Пруцевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости