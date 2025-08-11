«Рома» делала запрос по Санчо. Вингер «МЮ» ранее отказал «Бешикташу» (Альфредо Педулла)

«Рома» проявляет интерес к Джейдону Санчо.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, клуб из Рима запрашивал информацию об условиях потенциального трансфера вингера «Манчестер Юнайтед », но пока не сделал официального предложения. Отмечается, что видеть Санчо в команде хочет главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.

Также сообщается, что «Ювентус » был близок к подписанию Санчо за 15 млн фунтов, однако гендиректор туринцев Дамьен Комолли дал понять, что переход Джейдона возможен лишь при уходе кого-либо из игроков атаки. При этом вингер отклонял все предложения, последнее из которых было от турецкого «Бешикташа», чтобы перейти в туринский клуб.

Прошлый сезон Санчо провел на правах аренды в «Челси», набрав 15 (5+10) очков в 42 матчах во всех турнирах. Подробную статистику англичанина можно найти здесь .