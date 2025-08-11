«Рома» делала запрос по Санчо. Вингер «МЮ» ранее отказал «Бешикташу» (Альфредо Педулла)
По информации журналиста Альфредо Педуллы, клуб из Рима запрашивал информацию об условиях потенциального трансфера вингера «Манчестер Юнайтед», но пока не сделал официального предложения. Отмечается, что видеть Санчо в команде хочет главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.
Также сообщается, что «Ювентус» был близок к подписанию Санчо за 15 млн фунтов, однако гендиректор туринцев Дамьен Комолли дал понять, что переход Джейдона возможен лишь при уходе кого-либо из игроков атаки. При этом вингер отклонял все предложения, последнее из которых было от турецкого «Бешикташа», чтобы перейти в туринский клуб.
Прошлый сезон Санчо провел на правах аренды в «Челси», набрав 15 (5+10) очков в 42 матчах во всех турнирах. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.