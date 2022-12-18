Кубок России. Команды Гербуловой, Вьюхина, Поршнева, Цветкова, Шевченко выступят в смешанной эстафете
18 декабря в Уфе на этапе Кубка России по биатлону пройдет сингл-микст.
Кубок России по биатлону-2022/23
4-й этап
Уфа
Смешанная эстафета
Начало – 11:50 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Красноярский край (Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров)
2. Тюменская область (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин)
3. Московская область (Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Даниил Фомин, Михаил Первушин)
4. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Петр Пащенко, Никита Поршнев)
5. СЗФО (Анастасия Егорова, Анна Старовойтова, Василий Томшин, Максим Цветков)
6. УФО (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Дмитрий Абашев, Александр Попов)
7. ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов)
Комментарии