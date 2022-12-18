Кубок России. Команды Гербуловой, Вьюхина, Поршнева, Цветкова, Шевченко выступят в смешанной эстафете

18 декабря в Уфе на этапе Кубка России по биатлону пройдет сингл-микст.

по биатлону-2022/23

4-й этап

Уфа

Смешанная эстафета

Начало – 11:50 по московскому времени. Прямая трансляция – « ».

Старт-лист

1. Красноярский край (Екатерина Кулакова, , Ярослав Костюков, )

2. Тюменская область (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, , )

3. Московская область ( , Юлия Дроздова, Даниил Фомин, )

4. ХМАО-Югра-1 ( , , , )

5. СЗФО ( , Анна Старовойтова, , )

6. УФО ( , , Дмитрий Абашев, )

7. ХМАО-Югра-2 ( , , , Дмитрий Иванов)